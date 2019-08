"Qué regalo fue respirar el mismo aire que ella", Obama lamenta muerte de Toni Morrison

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó su tristeza por la muerte de la escritora Toni Morrison, la primera mujer afroamericana en obtener el Nobel de Literatura.

“Toni Morrison era un tesoro nacional, tan buen narrador, tan cautivador, en persona como ella en la página. Su escritura fue un desafío hermoso y significativo para nuestra conciencia y nuestra imaginación moral. Qué regalo respirar el mismo aire que ella, aunque sólo fuera por un tiempo”, escribió Obama en Twitter.

Toni Morrison was a national treasure, as good a storyteller, as captivating, in person as she was on the page. Her writing was a beautiful, meaningful challenge to our conscience and our moral imagination. What a gift to breathe the same air as her, if only for a while. pic.twitter.com/JG7Jgu4p9t — Barack Obama (@BarackObama) 6 de agosto de 2019

En 2012, aún como presidente, le otorgó a Morrison la Medalla Presidencial de la Libertad.

Foto: Reuters

Su esposa, Michelle Obama, siempre expresó ante la prensa su gusto por las noveles de Toni:

“Hay varios libros que he leído más de una vez. Cuando mis hijas eran más pequeñas cogía sus lecturas. Por ejemplo, con ellas he leído tres veces ‘La canción de Salomón’, de Toni Morrison”.

“Clinton es el primer presidente negro de EU”

En 1998, tras el escándalo sexual del entonces presidente Bill Clinton, Toni Morrison declaró: "Clinton es el primer presidente negro de los Estados Unidos", refiriendo que había un “maltrato” hacia el mandatario.

Para los adeptos de Clinton, la frase fue adoptada en tono positivo, pues señalaban que "ha tenido tantas iniciativas que nos han hecho pensar, por un momento, que habíamos elegido a nuestro primer presidente negro".

“Morrison’s life story is pointedly told through the prism of her work.” @OutMagazine. Toni Morrison: The Pieces I Am is now playing in select theaters. Get tickets: https://t.co/mmVo5ZwjI3#ToniMorrison #ToniMorrisonFilm pic.twitter.com/YrDMckVdJu — Toni Morrison: The Pieces I Am (@ToniMorrison) 30 de julio de 2019