Beatriz Gutiérrez enamora este 14 de febrero con poesía en calles de la CDMX

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador se aleja de la comodidad que puede ofrecer la vida presidencial para seguir con amor a la palabra ya sea en su forma hablada o escrita así, este 14 de febrero lo celebra con poesía en calles de la CDMX.

"No lo diré callando ni por estar sola y a solas o por mucho que me escueza el secreto. No lo pronunciaré en silencio ni por sospechar del ojo del águila por la sorpresa de su vuelo y rapto" declamaba Gutiérrez Müller sentada sobre la calle de Motolinia frente a un Hotel de baja estofa.

La escritora e historiadora @BeatrizGMuller participa con algunos versos en el maratón de poesía "Por un mundo sin muros", en la calle de Motolinia, en el Centro Histórico. #LaCulturaEnTusManos pic.twitter.com/NBed6QRqKv — Cultura Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) 14 de febrero de 2019

Su participación forma parte del maratón de poesía “Por un mundo sin muros”, que se realiza del 14 al 17 de febrero, en distintos espacios y recintos de la Ciudad de México, cuenta con la participación de poetas como Natalia Toledo, Verónica Volkow, Hermann Bellinhausen y Xhedvet Bajraj.

También participan Así como Marianne Toussaint Ochoa, Cósme Álvarez, Eduardo Mosches, Sergio Briceño, Ricardo Venegas, Sofía Rodríguez, Mónica Gameros, Carlos López Barrios, Ana Clavel, Luis Tovar y Julia Santibañez, entre otros.

Palabras para vencer muros y construir puentes

La palabra puede vencer muros y debe construir puentes, dijo José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la Ciudad de México, durante la inauguración del maratón en el Centro Cultural El Rule.

En la inauguración, Suárez del Real abundó que la palabra debe ser como declara el llamamiento de Medellín, y como participantes en el marco del Movimiento Poético Mundial, para “defender un mundo libre, de toda discriminación entre las personas a causa de su color, su identidad nacional, su condición social, su género o sus creencias”.

El poeta José Ángel Leyva, director de la revista La Otra, mencionó que comparte el entusiasmo de ver la recuperación del espacio público, de ver la recuperación del espacio a través de la emoción de la gente, y sentir que la ciudad es de todos.

| Con información de Notimex |