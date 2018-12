Tengo una vida a dos velocidades: Carmen Posadas

Con tres décadas dedicadas a las letras, primero como escritora de historias infantiles y juveniles, luego como novelista, Carmen Posadas escribe sobre lo que le apasiona para compartirlo con sus lectores. Los temas que aborda son variados, por lo que desecha ser una narradora que toma en feminismo como bandera.

Entrevistada con el lanzamiento de su nuevo libro La maestra de títeres, la autora nacida en Uruguay, pero nacionalizada española, habla de su reciente novela, así como aspectos de su creación literaria y de cómo ve el auge de escritoras del país Ibérico donde reside, quienes abordan distintos géneros, entre ellas, Almudena Grandes, Dolores Redondo, María Dueñas, Rosa Montero, María Ribas y Julia Navarro. "



Es un momento muy interesante, porque hay distintas propuestas. En otras épocas habíamos pocas mujeres escritoras. Yo llevo 30 años haciéndolo. Me encanta que haya nuevas plumas y que la oferta es sea muy plural, porque hay quienes hacen historias policiacas y sociales. Actualmente está de moda la novela femenina, a mi ésta me cansa un poco, porque considero que el mundo está hecho de hombres y mujeres, no veo el caso de hacer divisiones





Comenta la autora de La bella Otero que fue llevada al cine. Respecto a La maestra de títeres, Posadas señala con una sonrisa de satisfacción que se trata de su novela 13, número cabalístico para ella con un significado especial debido a que nació un 13 de agosto. Sobre la trama, señala que se inspiró en uno de sus libros favoritos La feria de las vanidades de William Thackeray. Destaca que esa historia se ubica en Inglaterra en el siglo XIX. La suya, en España entre los años cincuenta, sesenta y setenta. Posadas retomó uno de estos personajes del jet set "que no se dedican a nada, pero su vida aparece continuamente en las revistas del corazón".

La escritora quien ha realizado guiones de cine y televisión, además de haber publicado ensayos satíricos como: Yuppies, jet set, la movida y otras especies, explica cómo se adentra a ambientes de antaño por medio de la ficción y cuál es el trabajo detrás de esto. "Yo he escrito novelas históricas y me he dado cuenta que es lo mismo documentarte si es la Grecia de antes de Cristo o de décadas recientes, pero en ese sentido, si abordas los 50 mucha gente se va a dar cuenta si inventas los hechos. Me documento mucho, pero más que un retrato histórico, es algo más social de cómo la gente se enamoraba y se relacionaba".

Carmen cuenta que ella tiene vivos recuerdos del tiempo en que transcurre su nueva novela. "Yo soy uruguaya. Llegué a España en los 60. Vi situaciones que otra gente no y esa mirada de outsider me permitió hacer este ejercicio de observación, de vouyer que pude plasmar en el libro".

¿Hubo alguna empatía con las mujeres de esta historia?

"Yo no juzgo a mis personajes. Lo que hago es ponerles un espejo a lo largo del camino para que se refleje la realidad y que sea el lector quien decida quien le gusta y quién no. Sí bien, aquí hay ambientes muy frívolos. Existen otros comprometidos políticamente y de distintas esferas sociales. Lo que quise en la trama es que fuera como un fresco que tuviera distintas interpretaciones".

A dos años del lanzamiento de su anterior libro La hija de Cayetana, Carmen Posadas menciona que tiene propuestas por parte de una productora norteamericana para llevarla a la pantalla y también quieren hacer de otra de sus novelas, una serie de televisión en Francia.

¿Cómo te das tiempo de escribir y promover tu obra?

"Tengo una vida a dos velocidades. Cuando escribo estoy metida en mi casa. Ahí me compagino como madre y abuela. Cuando sale una novela sucede todo lo contrario, estoy fuera todo el tiempo, de país en país, en presentaciones o dictando una conferencia".

¿Y el escribir para niños es para formar nuevos lectores?

"Mis libros infantiles se dan cada dos años y ya me toca. Más que generar lectores, me interesa es que surjan escritores. Tengo una escuela on line de la que hemos tenido cinco mil alumnos".

Por último, la autora quien siempre lee tres libros al mismo tiempo, uno de ensayos, una novela y otro para documentarse sobre el tema que le inquiete en ese momento y que no gusta de la ciencia ficción y de la literatura fantástica, menciona que recomienda su nuevo libro porque el final es sorprendente y ella trabaja mucho la conclusión de sus historias, porque como lectora no le gusta que los finales sean decepcionantes.



EL DATO

Los libros de Carmen Posadas han sido traducidos a 24 idiomas. En 1998 obtuvo el Premio Planeta con Pequeñas infamias.

NOVELAS

Una ventana en el ático (1993)

Cinco moscas azules (1996)

Pequeñas infamias (1998)

La bella Otero (novela) (2001)

El buen sirviente (2003)

Juego de niños (novela) (2006)

Literatura, adulterio y Visa platino (2007)

Hoy caviar, mañana sardinas (2008) (En colaboración con su hermano Gervasio Posadas)

La cinta roja (2008)

Invitación a un asesinato (2010)

El testigo invisible (2013)

La hija de Cayetana (2016)

La maestra de títeres (2018)