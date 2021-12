Cien escritores rinden homenaje al recorrido de la FIL Guadalajara

GUADALAJARA. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) está hecha de las voces que cada diciembre retumban en sus salones, sus pasillos, sus stands, sus foros. De las palabras escritas y habladas que entran en discusión sobre el pasado, presente y futuro. Esas voces que convergen en un sólo objeto, el libro.

Así por 35 años, la FIL se ha convertido en el universo librero donde tienen cabida autores de renombre como Mario Vargas Llosa, Leonardo Padura o Margo Glantz, o escritores en ciernes que topan sus ideas por primera vez con editores, distribuidores, impresores, libreros y, más importante aún, lectores jóvenes.

Cultura Edición 35 de la FIL Guadalajara cerrará actividades con el concierto de Tania Libertad

De esa historia da cuenta el libro Cien voces de Iberoamérica. FIL Guadalajara 35 años, editado por la Universidad de Guadalajara, a manera de memorial de las más de tres décadas del encuentro literario que ha sorteado devaluaciones financieras, crisis editoriales y ahora la pandemia de Covid-19 que en 2020 obligó mudarse al formato digital.

Se trata de un centenar de escritores, 50 hombres y 50 mujeres, de diferentes géneros y latitudes que dan un panorama del rol de la FIL en la trayectoria literaria de los autores. Y a decir de los entrevistados para este libro, la feria ha sido un trampolín igual para novelistas y cuentistas con un primer libro publicado que para los grandes negociantes de la edición quienes aquí deciden el futuro de los derechos de autor de grandes literatos.

A decir de Marisol Schulz, directora de la FIL Guadalajara que hoy termina su edición 35, esta fiesta del libro es la puerta de entrada al avasallante mundo de la edición, y en muchos casos es donde inicia la cadena del libro. Un universo que se ha caracterizado por la pluralidad de voces.

“Van 35 años desde la primera Feria de Libro de Guadalajara y los números que resumen sus logros dan fe de un crecimiento y un desarrollo que siguen en evolución. Los nombres de quienes han aceptado el reto de ser nuestros invitados año con año desde 1987, esos nombres son voces que llegaron algunos cuando eran figuras ya muy establecidas en el horizonte literario y aceptar venir siendo ya nombres tan reconocidos constituye un gesto de generosidad de solidaridad, pero otros vienen aquí con su primer libro en la mano con la ilusión de que se les siga publicando y muchos de ellos lo han logrado”, refirió Schulz durante la presentación del libro.

El ejemplar da un vistazo a un centenar de escritores entrevistados por la periodista Vanessa Robles y retratados por la fotógrafa Maj Lindström, quienes iniciaron el proyecto en 2019. Lo mismo está la voz de Leonardo Padura, Elena Poniatowska, Ángeles Mastreta que de Sergio Ramirez y David Huerta.

Cada charla con los autores, provenientes de 18 países, se centra en el papel que la FIL Guadalajara representa en sus trayectorias y a la vez hacen una reflexión personal sobre el oficio del escritor y el universo literario.

"Este libro es una evidencia de lo que ha ocurrido en estos 35 años en la complicidad de los autores, la complicidad de sus palabras, porque ésta es una feria que se conoce también por la hospitalidad de su gente y su ciudad, por la calidez de palabras", apuntó Schulz sobre la FIL que cada año tiene en promedio 600 autores.

Las miradas contenidas en el libro son diversas: desde los escritores que desarrollaron su trabajo bajo condiciones idóneas, y otros que tuvieron oficios como la limpieza, cantar en la calle o la burocracia, antes de aventurarse a la escritura.

“Descubrí que ni tienen la vida resuelta ni siempre tienen dinero, como yo pensaba, y no empezaron a escribir cuando eran jóvenes. Muchos empezaron a los 40 o 50 años de edad. También me di cuenta de que lo que algunos consideramos logros editoriales, para las personas que escriben no lo son, tienen otros más personales que ni siquiera conocemos”, refirió Vanessa Robles, autora de los textos.