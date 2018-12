Claudia Ramírez Lomelí: De booktouber a la literatura fantástica

Claudia Ramírez Lomelí ha dado una vuelta de timón en su carrera de booktouber y de recomendar libros de otros autores mediante el famoso canal de videos por internet, ahora es quien sugiere la lectura de su primer libro, El príncipe del sol, una ambiciosa ficción que narra las aventuras de los habitantes de dos naciones, que dirigen su vida bajo los preceptos del Sol y la Luna, respectivamente.

La autora buscará hacer de esta historia una saga de al menos tres entregas, informa en entrevista para la Organización Editorial Mexicana (OEM). Habla sobre su desarrollo como youtuber y las circunstancias para que la historia sobre Emil, el príncipe heredero a la corona del Sol, pudiera salir a la luz y contar una trama, donde el poder de la amistad es la fuerza, para que sus protagonistas logren salvar a toda una nación.

"Antes de iniciar (en YouTube), hubo unos años donde todo el tiempo estaba leyendo, terminaba un libro, leía otro y otro. Era tanta mi necesidad de compartir mi amor por los libros que abrí mi canal. El cual lleva poco más de cuatro años y sólo hablo de libros. Nunca me imaginé que fuera a posicionarme tanto, porque todos dicen que a nadie le gusta leer. Mi portal me ha mostrado lo contrario”.

Acerca de sus motivos para escribir esta novela, explica: “Siempre me ha gustado crear historias. En la secundaria las inventaba en complicidad con mis mejores amigas. El príncipe del sol nació en mi cabeza hace seis años. Quería escribir una fantasía, porque es lo que más me gusta leer. Todo lo tenía en mi mente, pero no me sentaba a escribirlo. Fue hasta hace dos años que dije, sí lo haré.”

Para concluir, la escritora expresó el deseo de ver su historia en otros formatos: “Me la imagino de muchas formas. Me encantaría que fuera una película, pero también estaría increíble que fuera como una caricatura. Ya sea en formato de serie o directamente en pantalla grande”, dijo la escritora nacida en Monterrey, Nuevo León.

