Con libro, Sandra Frid enaltece a la enigmática Nahui Olin

Hacer una novela sobre Nahui Olin a Sandra Frid le permitió “llegar donde la biografía no lo hace” y construir una historia titulada La mujer que nació tres veces donde el mítico personaje se puede acercar más a la gente “que merece conocerlo más”, consideró la autora, porque el personaje no ha sido valorado en toda su dimensión.

En entrevista para Organización Editorial Mexicana (OEM), la escritora originaria de Monterrey, Nuevo León se manifestó entusiasmada porque el libro, que salió a la venta a principios de mes, se ha agotado en algunas librerías y platicó que fue lo que la motivó novelar la historia de Carmen Mondragón, como en realidad se llamaba la artista retratada en estas páginas.

“Me llevó las ganas de rescatar a esta mujer que siento que está un poco olvidada o darla a conocer a quien nunca ha oído hablar de ella, porque es una mujer verdaderamente interesante, multifacética, inteligente, apasionada, creativa en todos los aspectos, en la escritura, por supuesto en la pintura, hay que recordarla en toda su magnitud”.

Posteriormente Frid reveló el proceso de la creación del libro donde confesó que no es de las autoras que primero investigan y después escriben, sino que realiza las dos actividades a la par y le llevó tres años la realización de este ejemplar, que primero tuvo una versión en la que ella no quedó satisfecha, hasta embonar “todas las piezas del rompecabezas” y llegar al resultado final.

Así creó La mujer que nació tres veces cuya portada es de una foto de la artista poco conocida y el titulo corresponde a tres de los amores que fueron determinantes en su vida “aunque tuvo muchos amantes durante su vida” y estos fueron Manuel Rodríguez Lozano, su primer marido, el capitán de un barco y el doctor Atl quien la llamó Nahui Olin cuyo significado se refiere al renacimiento.

“Es sin duda una mujer fascinante, muy rebelde desde muy niña, que escribió poemas que los lees ahora y a mí me dejaron muy sorprendida, dice cosas que este año 2020 de verdad te asombran, además era una gran lectora, dicen que a los 10 años ya había leído a Voltaire por ejemplo, entonces si fue alguien adelantada a nuestra época y muy apasionada”.

La diferencia que Sandra Frid encuentra en su libro y otros que se han hecho sobre la pintora naif es que “la mía es una novela, yo me detengo en pasajes que las biografías no hacen, en todos estos espacios que las historias no nos dan, en el pensamiento, en la escenografía y los sentimientos”.

También la autora repara en porqué Nahui Olin no es un personaje valorado: “Cuando estaba escribiendo la novela, mucha gente no tenía idea quien fue. Algunos me decían, ‘era una vieja, ya gorda, que caminaba por la Alameda y alimentaba gatos’, no era ella, tiene muchas cosas, esos fueron los últimos días de su vida, no quiero que la gente se quede con esa imagen de que esa era Nahui, o la amante de Atl, fue muchísimas cosas más”.

En ese sentido, la escritora reiteró que espera que con su libro, la artista sea conocida mayormente por las nuevas generaciones y que la historia en si los situé en una época distinta que fue el florecimiento de las artes en México y cuna de muchos artistas importantes.

Por otro lado, Sandra Frid manifestó que le encantaría que se hiciera una bioserie de Nahui Olin basada en su novela y también mencionó que ha existido una retroalimentación con quienes también han abordado la vida de la autora en otros lenguajes como el cine, como la película que hizo Gerardo Tort sobre la artista plástica, quien le dijo que ya leyó su libro.

Por último, la escritora dio a conocer que su libro estará en la Feria Internacional de Libro del Palacio de Minería el próximo 22 de febrero a las cinco de la tarde y será presentado por ella y Benito Taibo y también adelanta sus próximos planes, por lo que ya empezó una investigación de una mujer que en 1894 fundó una revista de mujeres, para mujeres “aunque no es muy conocida, es una historia sumamente motivadora”.