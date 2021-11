Cuestionan inacción de la Federación en educación durante FIL Guadalajara 2021

Uno de los más grandes problemas de la educación nacional es el gigantismo del sistema; la matrícula de estudiantes en el país es cada vez mayor y en cambio es menor el recurso que se le destina para mejorarlo.

Así lo señaló Gilberto Guevara Niebla, en el diálogo "Educación, estrategias para la recuperación de la Educación", que se llevó a cabo este domingo en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara en su edición 35, en el que también se presentó el libro del mismo nombre que el encuentro.

Mencionó que este año la matrícula de estudiantes en el país ascendió a 35 millones, lo que lo hace uno de los sistemas más grandes, pero más pobres, debido a que nació dependiente del Estado y por ende de decisiones políticas en materia presupuestal.

En este sentido, no dejó de criticar al gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, ya que esta ha sido la primera administración, desde que se creó la educación pública, que no hace ningún esfuerzo por mejorar la educación.

"El hombre es político, no sabe de educación (...). No ve a la educación como un proceso de desarrollo humano, él la ve como un espacio para hacer política. Entonces ¿cuál es la principal acción educativa?, la principal acción de estos gobiernos son las becas, pero no hay ni un solo proyecto educativo. Esa es la manera en que ve el presidente de ayudar a la educación", expresó.

Recordó que con el sistema de Prospera se daban las becas a los sectores poblacionales más pobres, asegurando que estas en verdad garantizaran que el estudiante no iba a dejar sus estudios, que iba a pasar de grado y que se iba a mantener bien alimentado, contrario a lo que se entrega ahora con el gobierno de López Obrador, en donde ni siquiera se tiene certeza de estos aspectos.

Aunado a esto criticó a las universidades Benito Juárez que creó en las zonas más marginales del país, las cuales carecen de insumos suficientes y no cumplen con los requisitos de lo que es una universidad.

Añadió que todo esto se vino a sumar al desastre que significó la pandemia para la educación, pues a diferencia de otros países que le apostaron por la digitalización con más recurso, este gobierno no invirtió nada y ello generó más de un año de pérdida educativa para millones de estudiantes.