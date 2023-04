Del estante: recomendaciones para leer

As the gods will. From the new world

Muneyuki Kaneshiro y Akeji Fujumura, Distrito Manga





Si te gustó la serie de El juego del calamar, este manga te va gustar. En él se cuenta la historia de Shun Takahata, quien está cansado de la monotonía de su vida como estudiante. Sin embargo, la línea aburrida sus días se invierte, cuando en el salón la cabeza de su profesor explota. La aparición de un extraño muñeco daruma pondrá a Shun y a sus compañeros del instituto a jugar una serie de juegos infantiles, que de no superarlos, o si se les sorprende haciendo trampa, los condenaran a un fatal destino.

Shikimori es más que una cara bonita

Keigo Maki, Distrito Manga





Llena de humor y romance, este manga nos cuenta la peripecias Izumi y Shikimori, ambos chicos de secundaria. Izumi es un chico con muy mala suerte, y Shikimori, una chica demasiado tierna, pero al mismo tiempo una fiera sin control.

Love in focus

Yoko Nogiri, Distrito Manga





Influenciada por su abuelo Mako Mochizuki está completamente loca por el mundo de la fotografía. Tras el fallecimiento del que fuera su primer mentor, ella decide trasladarse al instituto Asahi con el fin de estudiar formalmente fotografía. En aquella estancia conocerá a otros que como ella son miembros del club de fotografía, aunque hay un chico, Mitsuru Amemura, que parece esconder algo en su pasado que lo ha hecho odiar todo lo relacionado con las cámaras fotográficas.