Edgar Allan Poe, el eterno maldito

Edgar Allan Poe, quien habría cumplido 214 años esta semana, sigue siendo una de las figuras literarias más reconocibles y populares del mundo.

Su rostro, de ojos hundidos, frente enorme y cabello negro despeinado, adorna bolsos, tazas de café, camisetas y por supuesto, incontables memes.

Netflix ha tratado de sacar provecho de la popularidad del escritor, lanzando recientemente el thriller The Pale Blue Eye, que presenta a Poe como un cadete de West Point, donde pasó menos de un año antes de ser juzgado en consejo de guerra.

En la misma plataforma también se podrá ver una miniserie inspirada en Poe, The Fall of the House of Usher, que se estrenará en algún momento de 2023.

Pero como estudioso de Poe, a veces me pregunto si su atractivo se debe menos al poder y la complejidad de su prosa y más a la atracción por la idea de Poe.

Después de todo, las creaciones literarias más famosas de Poe tienden a ser villanos antipáticos. Hay psicópatas que perpetúan asesinatos aparentemente sin motivo en The Black Cat y The Tell-Tale Heart; protagonistas que abusan de las mujeres en Ligeia y La caída de la casa Usher; y personajes que se vengan cruel y fatalmente de víctimas involuntarias en The Cask of Amontillado y Hop-Frog.

Al mismo tiempo, la concepción de Poe como escritor parece aprovechar un afecto cultural por los extraños, los inconformistas y los desvalidos que en última instancia demuestran su valía.

Cultura Cuestionario Proust | Guadalupe Loaeza

Una estrategia fallida

La idea de Poe, el desvalido, comenzó con su muerte en 1849, que fue recibida con un cruel aviso en el New York Tribune: “Este anuncio sorprenderá a muchos, pero pocos se afligirán por él”.

El autor del obituario, que resultó ser el antiguo amigo y rival constante de Poe, Rufus W. Griswold, afirmó que el difunto tenía "pocos o ningún amigo" y procedió con una difamación general basada en exageraciones y verdades a medias.

Por extraño que parezca, Griswold también fue el albacea literario de Poe, y amplió el obituario en un ensayo biográfico que acompañó a sus obras completas. Si se trataba de una estrategia de marketing, funcionó. Los amigos que según Griswold le faltaban a Poe salieron en su defensa, y los periodistas pasaron décadas debatiendo quién era realmente el hombre.

El retrato difamatorio de Griswold, junto con el tema sombrío de las historias y poemas de Poe, aún influye en la forma en que los lectores lo perciben. Pero también ha producido una reacción sostenida o una contraimagen de Poe como un héroe trágico, un artista torturado e incomprendido que era demasiado bueno —o, en todo caso, demasiado genial— para su mundo.

Mientras traducía las obras de Poe al francés en las décadas de 1850 y 1860, el poeta francés Charles Baudelaire promocionó a su héroe como una especie de visionario contracultural, fuera de sintonía con una América moralista y materialista.

El Poe de Baudelaire valoraba la belleza por encima de la verdad en su poesía y, en su ficción, vio a través de las devociones de superación personal que eran populares en ese momento para revelar "la maldad natural del hombre". Poe tocó la fibra sensible de los escritores europeos y, a medida que su estatura internacional aumentaba a fines del siglo XIX, los críticos literarios de Estados Unidos se retorcieron las manos por su falta de precio "en casa".

“Existe una imagen de Poe como héroe trágico, artista torturado e incomprendido que era demasiado bueno -o demasiado genial- para su mundo” / Reuters

La historia de los desamparados despega

El escenario estaba listo para que Poe fuera aceptado como el perdedor perenne. Y Poe apareció a menudo en el escenario como tema de varios melodramas biográficos que lo presentaron como una figura trágica cuya falta de éxito tenía más que ver con un entorno cultural y editorial hostil que con sus propias fallas.

Esa imagen apareció en la gran pantalla ya en 1909 en D.W. El cortometraje de Griffith Edgar Allen Poe. Con la esposa de Poe, Virginia, languideciendo en una cama enferma, el poeta se aventura a vender El cuervo. Después de encontrarse con el rechazo y el desprecio, logra vender su manuscrito y regresa a casa con provisiones para su esposa enferma, sólo para descubrir que ella ha muerto.

En la vida real, aunque un editor rechazó un borrador inicial de "El cuervo", Poe no tuvo problemas para vender el poema, y fue una sensación inmediata.

"El Cuervo" es su poema más popular / Reuters

Las plantas más interesantes crecen a la sombra

El Poe de The Pale Blue Eye encaja bien con su imagen contemporánea, que también impregna los primeros episodios de Wednesday, el spin-off de Netflix sobre la Familia Addams que está ambientado en Nevermore Academy, con un montón de referencias a Poe.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Cuando John Lennon cantó "Hombre, deberías haberlos visto patear a Edgar Allan Poe" en "I Am the Walrus", no tuvo que decir quién lo estaba pateando o por qué. El punto era que Poe se merecía algo mejor; las plantas más interesantes crecen a la sombra, desagradables y sin amor.

Y esa es exactamente la razón por la que tantos ven un poco de sí mismos en la imagen cansada pero sabia de Poe.

* Profesor de inglés, College of Charleston.









Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Ecología

Cultura

Cultura