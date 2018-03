El escritor Luis de Cristóbal da a conocer su primer ejemplar "La Revolución Individual. El cambio global empieza en ti"

La Revolución Individual. El cambio global empieza en ti es el título del primer libro de Luis de Cristóbal (Madrid, 1984) quien desde su visión como economista, pero con un toque completamente humanista, propone la transformación interior para un beneficio universal.



En entrevista en la redacción de El Sol de México el autor de origen español habló sobre lo que lo motivó a escribir este ejemplar de Editorial Plataforma, que llegará a nuestro país próximamente y se distribuirá en librerías como Gandhi y tiendas departamentales (Liverpool), así como por Amazon.

“Yo sufrí ciertos cambios en mi vida en la manera de entender el mundo y empecé a aplicar este conocimiento a una nueva filosofía de vida más congruente con mis valores. Comencé a viajar, a entender otros estilos de vivir la existencia en lo cual basé el libro, que trata temas complejos de una manera muy sencilla”, comentó el autor.

“Normalmente, en los últimos 20 años hemos vivido un mundo orientado al consumismo, donde nos dicen que no hagamos nada y que nuestros actos no tienen ningún reflejo, que el mundo ya está como está, es desmontar esa ideología y que el cambio somos nosotros de manera individual, pero orientado a un beneficio global, es decir, ser el cambio que uno quiere ver exteriormente”, detalló sobre el tema.

A pregunta expresa sobre si esta edición pretende que las personas se preocupen más por su entorno, el entrevistado aclaró que se trata de un razonamiento interno de 360 grados, "para empezar desde el individuo como uno mismo, por ejemplo mi generación estuvo perdida y diferente a la de nuestros padres, que era la del esfuerzo, y distinta de los más chicos, que es la de los medios digitales, nosotros vivimos en paradigmas que ya no hay, de empresas en las que ya no podrías trabajar, tener una carrera y estabilidad".

Y precisó enfático: "Eso ya no existe, creo que las personas se deben dedicar a sus pasiones, a lo que realmente ama, eso sirve para aportar valor a los demás, a la sociedad, lograr hacer lo que a uno le gusta y eso hará que el giro sea benéfico para los congéneres que te rodean, en la ciudad en la que vives y por supuesto en el ecositema, porque si hay personas conscientes, te das cuenta que no tienen tiempo para fastidiar a los demás, sino que necesitamos hacer generaciones que construyan juntas y eso hace la verdadera revolución individual".

Luis de Cristóbal mencionó que dicho ejemplar tiene 136 páginas y está dividido en temas como Inteligencia financiera: somos lo que hacemos, El consumo como acto de rebeldía, somos lo que compramos, La alimentación como eje del cambio, somos lo que comemos, la responsabilidad social individual, somos lo que decimos y El tiempo de la ideas, somos lo que pensamos.

Estos conceptos mencionó el licenciado en Economía y master en Comercio Internacional, va dirigido "a todas las personas que están en el camino de despertar, a las que tal vez no se sienten a gusto con su vida y que comienzan a sentirse entre un camino y otro; como los universitarios que todavía no han entrado en la vorágine del mercado laboral y que se ven en la necesidad de no escoger lo que les gusta, sino lo que les da dinero".

Sobre si se basó en algún modelo social y económico, el autor comentó que sus estudios están en la economía naranja de países Nórdicos como Finlandia, Noruega, entre otras naciones del primer mundo. "Latinoamérica es fértil para los cambios, estamos en un momento de la historia en que elegiremos qué queremos, cada vez somos más compañeros de piso en este departamento llamado Tierra".

El autor emprenderá a partir de este libro una carrera como escritor de temas que ayuden a despertar la conciencia humana