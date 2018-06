Élmer Mendoza, entre la narconovela y el género negro

TIJUANA, Baja California.- Élmer Mendoza es lector de Mario Benedetti y Ray Bradbury, ha sufrido un infarto, le gusta el beisbol, es carismático y endiabladamente talentoso al momento de plasmar en su narrativa los grandes dilemas que enfrenta México y muchos de los países que son parte de una Latinoamérica abatida por la inseguridad, el narcotráfico, la corrupción y las pasiones más elementales y tramposas del humano, como el amor, el deseo, el poder y la venganza.

Nacido en Culiacán, Sinaloa, en 1949, intentó comenzar su carrera literaria en la ciencia ficción y en la “novela negra”; se interesó por saber cómo lo policiaco se relacionaba con lo político para crear a detectives rebeldes capaces de cobrar justicia de mejor manera que la autoridad oficial.

Su personaje más emblemático es el detective Édgar El Zurdo Mendieta; sus libros han sido traducidos a más de 10 idiomas; su última novela publicada es Asesinato en el Parque Sinaloa editada por Penguin Random House, y recientemente presentada en nuestra ciudad durante la XXXVI Feria del Libro de Tijuana en las instalaciones del Cecut, donde tuvimos oportunidad de entrevistarlo.

-Algunos le llaman “Novela negra”, otros “Literatura del narco”. ¿Cómo defines tu narrativa?

-La “narconovela” tiene como tema fundamental el narcotráfico. La “Novela negra” es una novela de investigación, una novela policiaca; implica un delito, generalmente con una investigación, además del crimen y sus consecuencias. Mis novelas tienen un pie en un género y un pie en el otro. Eso me gusta mucho porque el día que escriba un género que sólo se pueda definir de una manera estoy muerto.

Mi literatura siempre aspira a responder muchos sentimientos, a tener muchas lecturas, y con la capacidad de ser clasificadas en varios casilleros sobre todo para aquellos que gustan de clasificar.

-¿La utilización de la ficción exime a los autores de la “narconovela” de aquellas amenazas que persiguen a quienes se dedican al periodismo?

-Sí. Absolutamente. No al 100% pero sí muchísimo. Yo creo que es lo que nos ha mantenido a salvo. Yo no he recibido ninguna amenaza a pesar de que he publicado ya una decena de novelas, y creo que se debe a eso. Tendrá que ver también con la creación de los símbolos a partir de la violencia que tienden a ser símbolos que responden a una estética y no a una denuncia.

En el caso del periodismo, los periodistas tienen un compromiso con la verdad y son fieles a ese compromiso. No siempre les va tan bien y eso todos lo sufrimos.

Particularmente yo he perdido a un gran amigo, Javier Valdez Cárdenas (Huérfanos del Narco, 2015), quien estaba consciente de eso. No pisaba callos, pisaba los pies completos. Desgraciadamente fue víctima de un atentado. Él sí tenía un gran compromiso con la verdad, con esa realidad tan dolorosa que es parte de la definición de este país.

-¿De quién se cuida un autor que escribe estos géneros?

-Yo creo que eventualmente podrían molestarse algunos miembros de la clase política, pero creo que los más limitados; los que leen menos, los que tienen más temor. Yo tengo muchos lectores universitarios que leen muchas cosas y también leen mi obra. Jamás he encontrado algún inconveniente o alguna amenaza por parte de ellos. Al contrario, cuando me lo comentan, aprovecho para pedirles que hagan todo lo que puedan para ayudar a transformar este país sobre todo ellos que tienen una responsabilidad inmediata y muy concreta, pero no he tenido amenazas; he tenido señalamientos pero más bien por parte de la gente bien, digamos.

Dentro de mis lectores hay gente que me ha llegado a decir: “Élmer, no deberías escribir estas cosas; hablan muy mal de nuestro país, y tú que eres traducido a varios idiomas; pueden pensar que todos los mexicanos somos así”, y yo les he dicho que, al menos en mi experiencia en las presentaciones de otros países, nunca piensan que todos los mexicanos somos así; sería absurdo. Más que amenazas son solicitudes muy amorosas de que tengo que querer más a la generación con la que estoy conviviendo.

-¿Es la verdad de la calle muchas veces la contraria a la verdad histórica, una herramienta para la ficción que escribes?

-Sí, porque existen ahí códigos de honor, de respeto, de convivencia y supervivencia.

Para mí y mi obra esos códigos son importantes. Las utilizo porque me dan claridad, lenguaje y comportamientos.

Los códigos son necesarios para sobrevivir en el mundo de la delincuencia y de la escritura.

-Tres libros que no pueden faltar en tu biblioteca personal.

-Híjole, pues, no puede faltar La Ilíada; no puede faltar Don Quijote, y no puede faltar Hamlet.