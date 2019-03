Piden visibilidad para la escritura femenina

Cinco mujeres escritoras, con diversas historias que las acercaron al mundo literario, en el cual reconocieron no ha sido sencillo publicar y han explorado distintos géneros como la dramaturgia y la poesía, se han enfrentado a la necesidad de hacerse visibles y crear comunidad.

Así lo dejaron en claro, Beatriz Rivas, Ema Cárdenas, Sandra Frid, Jimena Eme Vázquez, Nadia Ñuu Savi en la sala Manuel M Ponce en la charla Mujer y escritura, donde hablaron de diferentes temas referentes a su quehacer en las letras, en cuyas ponencias coincidieron. Después de exponer su experiencia en la literatura, se les preguntó si consideran que el hecho que Beatriz Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sea escritora, beneficie a las féminas que se dedican a este oficio, las protagonistas de esa noche lo negaron, pero si estuvieron de acuerdo en que la mujeres a lo largo de la historia, han sido invisibles.

"No sólo las mujeres escritoras, el problema es que hemos sido invisibles todas: científicas, ingenieras e intelectuales", expresó Rivas, autora de La hora sin diosas, su primer libro (2003)y después contó que en un congreso de escritores, la invitaron porque eran diez varones y no había una sola mujer "ya no es políticamente correcto no tomarnos en cuenta", dijo.

En su oportunidad, Erma Cárdenas mencionó que una mujer tiene que luchar por lo que quiere expresar.

"Yo diría que es por la falta de confianza en uno mismo, por una herencia que hemos sufrido desde hace milenios, a mí me molestaba escribir un libro sólo para demostrar que una mujer, sin ningún arma, excepto ella misma, podía vencer a un mundo en el que los hombres tienen todas las ventajas", expresó la escritora de El canto de la serpiente, entre otros.

Por su parte, la poeta mixteca Ñuu Savi, destacó: "Hay una deuda histórica en las mujeres y su visibilidad en la escritura y esa crece en las lenguas originarias".

Y expresó a las presentes: "No se priven de conocer esta literatura. No es lo mismo leer a Rimbaud en castellano que en francés", ejemplificó.