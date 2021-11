Eventos como la FIL defienden la libertad de expresión: Antonio Villaraigosa

Eventos como la Feria Internacional del Libro (FIL) y personajes como Raúl Padilla López son esenciales para defender la libertad de expresión y las ideas ante gobiernos que no dejan de atacar estos dos principios y “hoy más que nunca necesitamos de una FIL” señaló el ex alcalde los Ángeles California, Estados Unidos, Antonio Villaraigosa.

Durante el foro denominado “La Libertad Relativa” manifestó “quiero decir gracias a la FIL porque por 35 años han celebrado el libro, el pensamiento y la expresión de ideas, hoy más que nunca cuando hay tantos gobiernos y políticos, incluyendo en este país, atacando las ideas, la Libertad, necesitamos una FIL, gracias a Raúl Padilla que has sido muy fiel defendiendo el derecho a la expresión.

➡️ México tiene deuda histórica con trabajadores, afirma magistrado Javier Molina

Dijo que, aunque creen en el derecho a la libre expresión y como descendiente de mexicanos recordó que no hablaban español en su casa, vivían en general un racismo muy intenso y es por eso que sus ancestros decidieron hablar inglés para no perjudicarlos y al mismo tiempo empezó a trabajar en los movimientos para defender los derechos de los migrantes a pesar de no poder hablar una sola palabra en español.

Agregó que el ideal de Estados Unidos es aprovechar el sueño americano de muchos migrantes, aunque hay ciertas libertades dentro de ese país y en su caso luchó por conseguir la amnistía de 1986, a partir de ese año sigue su lucha a favor de los migrantes.

Antonio Villaraigosa indicó que el rechazo a los migrantes mexicanos no es reciente. Foto: Antonio Miramontes | El Occidental

Villaraigosa indicó que el rechazo a los migrantes mexicanos no es reciente, sino que lleva mucho tiempo, pero esa política anti mexicanos se hizo evidente con él porque lo hizo de forma abierta el atacar.

Dijo que en Estados Unidos viven 68 millones de latinos, de ellos el 60% tiene origen mexicano, casi 11 millones de indocumentados muchos de ellos trabajando, construyendo, pagando sus impuestos y “con una política muy agresiva en contra a la reforma especialmente hoy cuando vemos que en el último año han capturado a más de un millón y medio de migrantes indocumentados en la frontera”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Mientras que Enrique Barón Crespo, ex presidente del Parlamento Europeo y a quien le tocó la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 que iba desde el Mar Báltico hasta el Mediterráneo, indicó que “la Libertad es como el aire, se nota cuando falta” y ahora se vive el periodo más largo de paz en la historia.

Destacó que en este momento hay 7 mil 500 millones de personas en el mundo y hay más celulares que personas eso “supone que ahí no hay muro que valga” y la comunicación es constante a cualquier parte del mundo y el coronavirus nos ha enseñado que no hay fronteras, hay fronteras a una cosa muy importante que son las vacunas contra el virus”.