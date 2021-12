FCE reedita retrato familiar de los Revueltas

El Fondo de Cultura Económica reedita el libro Los Revueltas. Biografía de una familia, un material que a partir de anécdotas, cartas y testimonios crea un perfil sobre quiénes fueron Silvestre, Fermín, José y Consuelo Revueltas, una de las familias más importantes de la cultura en México, que se presentó este viernes.

El libro fue escrito y editado por primera vez en 1980 con la pluma de la actriz Rosaura Revueltas.

“No somos geniales. Ellos nunca se sintieron geniales. Luchaban, trabajaban escribían, pero yo no me imagino que dijeran ‘yo soy genial’, nunca lo harían. Tenían una gran modestia e integridad y tampoco pedían favores. Por eso yo me niego a pedirle favores a los gobiernos”, apuntó Eugenia Revueltas, su hija.

Eva Bodenstedt, nieta de Rosaura Revueltas, adelantó está preparando un documental basado en el libro.

“Es un proyecto que ya tenemos que desarrollar. Ya se reeditó el libro y con base en eso se realizará el guion de la película”, explicó