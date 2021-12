FIL 2021: Necesario apropiarse de los micrófonos para acabar con la transfobia

La única forma de dejar de lado la discriminación, el odio y el tabú que existe en torno a las personas trans, es que la comunidad se apropie cada vez más de los micrófonos, refirieron Luisa Almaguer y Aletze Estrada, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

En la charla "Ellas, ellos, elles: una radiografía al mundo trans", la cantante y el activista, ambos trans, hablaron de la importancia por dejar atrás toda la estigmatización que hay en contra de este sector de la sociedad, que todavía en la actualidad sigue siendo marginado de muchos espacios.

➡️ Feministas en la FIL coinciden que existen pendientes en beneficio de las mujeres

"Creo que es oportuno darles la atención, los micrófonos, las cámaras, los libros, los medios a personas trans, porque esto que está pasando aquí en este momento, es un momento histórico. Estos lugares no han recibido chido nunca a las personas trans. Lugares como ferias del libro, lugares para intelectuales, la academia, muchos espacios que son no seguros y al contrario son mala onda con las personas trans. Es una cosa de que tenemos que empezar también nosotres a tomar los micrófonos", manifestó Luisa Almaguer.

Hablaron del lenguaje incluyente y cómo es una cuestión de empatía el reconocer la identidad no binaria de las personas que se perciben así, y de los discursos de odio que nacen desde el momento en que hay quienes se niegan a aceptar esto, como parte del duro panorama al que se tienen que enfrentar.

En este sentido, y en una charla con jóvenes que también externaron sus dudas en torno al tema, aludieron al feminismo radical y cómo, con preocupación, se convierte cada vez más en una postura intolerante hacía con las mujeres trans.

"El feminismo radical que está planteando esta onda que las mujeres trans no somos mujeres, que no podemos definirnos como feministas o formar parte de una lucha porque solamente reproducimos estereotipos de género. Entonces, ahora también en los espacios feministas tenemos que estarnos cuidando de que no existan radicales transfóbicas, que básicamente reproducen este discurso colonial, violento hacia nosotres", añadió Almaguer.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Esto, expresaron, no deja de inquietar ya que el discurso transfóbico no solo ha quedado ahí, y como prueba lo ocurrido hace semanas en Parque Revolución, aquí en Guadalajara, donde un grupo separatista agredió a una mujer en silla de ruedas y su pareja, una mujer trans.