La FIL premia al arquitecto Eric Owen Moss con el Arpafil 2019

El arquitecto Eric Owen Moss, de quien sus obras se caracterizan por ser imponentes construcciones que rompen el paisaje. recibió el premio del Arpafil 2019, que otorga la la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Algunos de los proyectos arquitectónicos que han inmortalizado el trabajo de Owen Moss son los edificios The Stealth, The Box y The Umbrella, localizados en Culver City, California.

La especialidad de Owen es levantar enormes edificios que confrontan la mirada mediante geometrías. Su obra no pasa desapercibida, y para muchos puede resultar fascinante, aunque para otros resulta desconcertante.

“Esta arquitectura no es para amarla, sino para pensarla”, comentó el arquitecto estadounidense.

En el Paraninfo Enrique Díaz de León, de la Universidad de Guadalajara, el notable arquitecto recibió la condecoración de manos de la directora de la feria, Marisol Schultz Manaut.

Imponentes edificios que asombran y confrontan por su geometría, es lo que caracteriza la obra de Eric Owen Moss, arquitecto de EUA homenajeado hoy en la edición 2019 de #ArpaFIL. ¡Muchas felicidades! #FIL2019 pic.twitter.com/BRF1ywfnis — UdeG (@udg_oficial) December 3, 2019

Cabe destacar que el premio es seleccionado por los centros universitarios de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) y de los Altos (CUAltos).

El Rector del CUAAD, el doctor Francisco Javier González Madariaga, expresó que en esta edición se reconoce a Moss, porque sus edificaciones reinventan los entornos de forma notable, y su monumental arquitectura desconcierta y asombra.

“La arquitectura, las artes y el urbanismo llevan a la democratización de los espacios y a la promoción de la confianza, para apropiarnos de los sitios.

Para 2030, habrá 5 mil millones de personas que habitarán en las ciudades del mundo, y tenemos el reto de formar a estudiantes que deben buscar nuevas rutas para la democratización de estos espacios".

Durante su agradecimiento, el famoso arquitecto apuntó a los murales y dijo: “Este es un evento importante, donde Orozco es parte del público asistente”.

¿Porque incluir a Orozco en su agradecimiento? Porque para él, su labor, en particular el estilo arquitectónico que realiza, tiene que ver con el resto de las manifestaciones artísticas, mismas cuya relación explicó esta mañana.

El estadounidense encuentra en la literatura un referente de la arquitectura: La obra de El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, sobre todo, que aborda la historia de un caballero que veía como gigantes a los molinos, mientras su escudero Sancho Panza cuestionaba tal idea.

“Sancho representa una manera convencional de mirar la realidad, mientras que don Quijote es un individuo personal, introspectivo, idiosincrático; entonces, la pregunta es ¿son gigantes o molinos?”, compartió.

Dos bailarines que forman un pilar al sujetarse de las manos, es para Owen otro ejemplo vivo, “eso resume, para mí, lo que es la arquitectura, no es uno ni el otro, sino la tensión que existe entre las manos de ambos (que soportaban los dos pesos)”, expresó.

Círculos Presentan nuevo concepto de diseño del residencial Novo Cancún

Mostró dos videos en los que aparecen una serie de piezas arquitectónicas y escultóricas en movimiento que formaban una poesía visual, en la que destacan los contrastes de texturas.

De esa manera, Moss buscó hacer entender a los presentes que la labor del arquitecto se emula a la creación artística de otras disciplinas.

Durante la charla también anunció los próximos proyectos que su despacho edificará en varias ciudades del mundo, así como aquellos que ya forman parte del legado arquitectónico de otras urbes.