FIL Guadalajara despide a Almudena Grandes con "Noches de boda" de Joaquín Sabina

Guadalajara.- En una de los salones de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara sonó la canción "Noches de boda", de Joaquín Sabina, una de las preferidas de Almudena Grandes y que ella pidió se escuchara el día de su funeral. Y así sucedió el domingo pasado en Madrid y ahora la noche del martes en un homenaje póstumo realizado en la feria del libro para honrar la memoria de la escritora fallecida el sábado pasado a los 61 años de edad.

La canción de Sabina se escuchó no con tristeza, sino en una suerte de fiesta espontánea organizada por la editorial Planeta para recordar a la también columnista Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska 2011 y Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2011. En el festín estuvieron Ángeles Mastreta, Gabriela Wakertin, Carlos Puig Benito Taibo quienes echaron a andar la memoria para poner en la mesa las mejores anécdotas con la novelista.

➡️ Las edades de Almudena

Mastreta lamentó que no pudiera presumir una larga e intensa amistad con Almudena Grandes, sí recordó una mañana que ambas coincidieron en una comida en la casa de Joaquín Sabina. “Reímos toda la tarde”, revivió la también novelista. Y para ser más precisa en cómo debe recordarse a la madrileña, dueña de una gran sonrisa, leyó las últimas entrevistas que la autora de Las edades de Lulú ofreció a la FIL Guadalajara.

“Soy escritora porque me gusta leer, todos los escritores lo somos porque experimentamos una necesidad insuperable de escribir y no se puede valorar en términos de placer o sufrimiento, sólo se experimentar esa necesidad fundamental. Jamás doy nada de leer nada, solo escribo por las mañanas no más de cinco horas, escribo a mano en un cuaderno, creo los personajes y solo después escribo el libro”, contó Grandes en su última entrevista con la FIL Guadalajara, su casa literaria en México.

A Benito Taibo hablar de la autora de "El Corazón helado" le pone la piel de gallina, lo sonroja. No por temor a ella sino porque su muerte significó la pérdida de una amiga, una integrante de su familia. La amistad inició incluso antes de que Almudena Grandes comenzara su relación con el poeta Luis García Montero, también amigo de Taibo.

“Mi madre me dijo “tienes que leer esto” y me puso enfrente de la cara como si fuera el relicario el libro Las edades de Lulú, me lo dio mi mamá para que nadie siguiera mi engaño, y leyendo a Almudena muy poco tiempo antes de conocerla me sonrojaba mucho, leía en el transporte públcio y solamente me ha pasado con Las edades de Lulú que me sonrojaba y veía alrededor a ver si nadie me miraba”, contó el también novelista quien motivó a los lectores a no dejar caer al mar de los olvidos el nombre de Almudena Grandes.