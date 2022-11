Se disculpa rector de UdeG por protestas durante inauguración de la FIL Guadalajara

Una disculpa por lo ocurrido ayer en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde por “revancha” contra la Universidad de Guadalajara (UdeG) se interrumpió la presentación que el invitado de honor Sharjah había preparado como parte de la inauguración del encuentro literario, pidió el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí.

Te recomendamos: Ecos del autoritarismo y la intolerancia del gobierno acechan a la FIL: Raúl Padilla

“No era una manifestación contra Sharjah, era una manifestación contra la Universidad… La semana pasada tuvimos una manifestación afuera de Palacio con 140 mil universitarios que no le gustó mucho al gobernador y ayer él nos hizo una manifestación en la Feria del Libro, como revancha de eso y quiero pedirles una disculpa. Me da muchísima vergüenza lo que sucedió ayer, pero quiero que sepan que era contra mí, no contra ustedes”, dijo en un evento con autoridades del invitado de honor a la FIL este año.

Esto, porque en medio de un baile donde estaba él presente, acompañado del presidente de la FIL y ex rector de la UdeG, Raúl Padilla López, comenzaron a caer impresos que simulaban un billete de 500 pesos y se acompañaba de la cara del rector, quien ha encabezado las protestas en contra del gobierno estatal por la falta de recursos para la UdeG.

Literatura FIL Guadalajara vuelve para recuperar lo perdido tras la pandemia

Aseguró que incluso tuvo dificultad para conciliar el sueño. “Casi no pude dormir ayer y ya cuando me desahogue hoy, ya voy a poder estar con ustedes contento”.

Les dio un poco de contexto respecto a la fractura en la relación definida como “una batalla jurídica y política” a causa de dinero para el Museo de Ciencias Ambientales que se construye frente al Auditorio Telmex y que acusan al gobierno estatal de haber retirado.



➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Esto, en medio de la firma de un convenio con representantes de la Universidad de Sharjah, quienes a partir de este lunes estarán visitando instalaciones de la Universidad de Guadalajara y ambas instituciones pretenden continuar con intercambios educativos.

Información publicada originalmente en El Occidental