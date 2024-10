Han Kang: los 3 libros en español para conocer a la ganadora del Nobel de Literatura

Han Kang es la mujer surcoreana que ganó el Premio Nobel de Literatura, el cual le fue otorgado, según la Academia sueca, por exponer traumas históricos.

La escritora, nacida el 27 de noviembre de 1970 en Gwanju, en Corea del Sur, tiene "una conciencia única de las relaciones entre el cuerpo y el alma, los vivos y los muertos y, por su estilo poético y experimental, está considerada como innovadora en el campo de la prosa contemporánea", declaró ante la prensa el presidente del Comité del Nobel, Anders Olsson.

La escritora de 53 años se hizo mundialmente famosa por su obra "La vegetariana" que salió a la luz en 2007, la cual le dio también el Premio International Booker en 2016 y el The New Vanguard en 2018.

La vegetariana

Esta novela, ambientada en Seúl, Corea del Sur, relata la historia de Yeong-hye, una ama de casa que luego de varios sueños sobre matanza de animales decide volverse vegetariana, lo que le trae diversas consecuencias a ella y su familia pues implica un distanciamiento social.

La historia de Yeohg se cuenta en tres partes: La vegetariana, Marca mongola y Los árboles en llamas, las cuales son narradas desde distintas perspectivas, incluyendo la de su esposo y su hermana.

El libro blanco

En este libro, que también fue seleccionado al Premio International Booker en 2016, (año en el que ganó su novela La Vegetariana) explora el dolor, la pérdida y la naturaleza frágil del espíritu humano a través del color blanco en distintos objetos.

En dicha novela, la cual salió a la luz en 2016, la narradora anónima se muda a una ciudad de Europa donde la atormenta la historia de su hermana mayor, que murió dos horas después de nacer.

Mientras contempla la corta vida de la niña, se concentra en la blancura y todo lo que simboliza. El libro blanco es una meditación sobre el color, que comienza con una lista de cosas blancas.

No me despido

Esta novela también marca la carrera de Han Kang como escritora, pues también la hizo acreedora al premio francés Médicis Extranjero. En 2024, este mismo libro fue galardonado con el Premio Émile Guimet, otro reconocimiento importante en la trayectoria de Han Kang.

La novela, publicada en septiembre de 2021, describe la tragedia de una masacre civil ocurrida en 1948 en la isla surcoreana de Jeju a través de la perspectiva de tres mujeres.

La clase de griego

Otra de sus obras traducidas al español es "La clase de griego" (2017), un libro que cuenta la historia de una mujer que ha perdido la voz y su única esperanza de recuperarla es mediante el aprendizaje de griego.

Han Kang, en la lista negra

Han Kang autora surcoreana figuraba en una "lista negra" de casi 10 mil personalidades del mundo de la cultura en Corea del Sur acusadas de haber criticado a la presidenta Park Geun-hye, en el poder entre 2013 y 2017.

Varias figuras cercanas al poder fueron acusadas de haber querido dejar sin ayudas públicas ni financiación privada a estos artistas, así como de haberles puesto bajo vigilancia.

Con información de AFP