Ibán de León gana Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde 2018

Ibán de León Santiago, originario del Estado de Oaxaca fue el ganador del Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde 2018. Actualmente radica en Cuernavaca Morelos, y es licenciado en letras hispánicas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Es autor de los libros Oscuridad del agua, Premio Nacional de Poesía Sonora 2011, y Estaciones nocturnas, Premio Nacional de Poesía Amado Nervo 2014.

Así se dio a conocer en conferencia de prensa en la sala de Juntas de la Rectoría, en donde el Notario Público Fabián Torres abrió la plica correspondiente.

El rector Antonio Guzmán Fernández dio lectura del acta resolutiva fechada el 23 de noviembre del presente año, donde el jurado compuesto por Maricruz Patiño, Rafael Vargas y Luis Cortés, luego de revisar los 191 trabajos recibidos, decidieron otorgar por unanimidad de votos el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde 2018, la obra titulada Pan de la noche, bajo el seudónimo J. Lesan.

En el acta los jurados externaron que la obra “consigue expresar mediante un discurso debidamente hilado, íntimo y sin artificios, la fragilidad y la presencia de esas, insoslayables realidades rurales del país, sometidas al feroz acecho de la violencia y a sus dolorosas fragmentaciones y despojos”.

Por su parte el coordinador del Área de Arte y Cultura, Cuitláhuac García Medina externó que este año nuevamente se superó el número de trabajos recibidos. “Las actividades culturales de gran envergadura siguen y seguirán vigentes en la UAZ”, asimismo agradeció el apoyo y gestión del rector Antonio Guzmán Fernández.

El notario público Fabián Torres informó que se recibieron 208 trabajos, de los cuales 17 no reunían los requisitos, como el no llevar la plica, no reunían el número de fojas necesarias, entre otras. Explicó que los paquetes fueron numerados, siendo el trabajo 105 el que resultó premiado.

Ante la presencia del secretario general, Rubén Ibarra Reyes, el rector procedió a darle la noticia vía telefónica al ganador, quien comentó que ha acudido a talleres de creación literaria con Javier Sicilia y Antonio del Toro, fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas, además dijo que Ramón López Velarde es el primer poeta que leyó y que admira.