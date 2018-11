Ida Vitale agradece a México y Octavio Paz al recibir premio FIL 2018

Guadalajara, Jalisco.- Un profundo agradecimiento tiene la escritora uruguaya Ida Vitale hacia México tras la acogida en su exilio hace muchos años y ahora como ganadora del Premio FIL en Lenguas Romances 2018, el cual recibió como acto inaugural de las actividades de la edición 32 de la Feria Internacional del Libro (FIL) 2018.



A sus 95 años, aún muestra una frescura y espontaneidad en sus actos; sencilla, clara, directa, y mientras jugaba con los micrófonos, buscaba su borrador del discurso en las manos, lo primero que hizo fue agradecer a nuestro país todo el apoyo que le da a los migrantes, tal como ella lo fue.

Igualmente agradeció al escritor mexicano Octavio Paz: “Él no sólo era un gran maestro sino un humano generosísimo”.

“Hace muy poco me tocó estar en Madrid en una ceremonia y en algún momento hice una barbaridad y le dije a la Reina Madre, he roto el protocolo y ella me dijo, los protocolos están hechos para ser rotos, así que así me justificó todos mis errores futuros”, indicó la escritora.

Las ofertas de la generosidad son siempre infinitas, irrepetibles e inolvidables. [...] Yo quería leer, yo quería escribir y esas oportunidades me las dio México: Ida Vitale, ganadora del #PremioFIL 2018. pic.twitter.com/FeEwja630u — UdeG (@udg_oficial) 24 de noviembre de 2018

Y mientras buscaba en su libreta el borrador del discurso que daría y “como uno suele estar muy emocionado, por si las moscas, escribí algo, es un borrador, y una vez más en una nueva estancia puedo reiterar ahora en público mi gratitud por México que en aquel año 1974 fue primero generoso amparo y rápida fuente de amistades, muchas y constantes, agregaría ahora que quizás fue por estupendo que son los premio, hay una cosa que los acompaña y los supera, es el contacto con los amigos viejos y con los amigos nuevos, que ya son muchos”.



La escritora Ida Vitale agradece a al escritor mexicano Octavio Paz, “Él no sólo era un gran maestro sino un humano generosísimo”.@FILGuadalajara #SomosLectores pic.twitter.com/A1JQwQzJuy — Canal 44 (@CANAL44TV) 24 de noviembre de 2018

Destacó la apertura de México hacia los exiliados y en su estancia luego que la democracia en su país sufrió un revés, cuando una pareja de españoles exiliados le abrieron la puerta a una cadena de relaciones de amigos muy importantes para ella, indicó la también ganadora del Premio Cervantes 2018.