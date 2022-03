Isaac Asimov, el mago de la ciencia ficción: a 30 años de su muerte

“Lo más triste de la vida actual es que la ciencia gana en conocimiento más rápido que la sociedad en sabiduría”. Isaac Asimov

A finales de los años 50 tuve la oportunidad de leer: Fundación, El Fin de la Eternidad, Dentro del Átomo y El Río Viviente; libros excelentes de Isaac Asimov, pero ¿Quién era este escritor de cuya pluma salen decenas de libros de gran amenidad?

Asimov nació en Petrovich, Smolensk en la Unión Soviética, el 2 de enero de 1920. Lugar que sufrió grandes batalles, como de la Grande Armée de Napoleón Bonaparte en 1812 o la invasión nazi en 1941.

Para 1928, la Unión Soviética aún vivía los estragos de la Primera Guerra Mundial y el posterior ataque de varias naciones contra el sueño socialista. La familia Asimov partió hacia Estados Unidos, buscando mejores condiciones de vida.

Isaac fue un niño precoz, vivaz, preguntón, curioso y observador. En 1936, a sus 16 años, entró en la Universidad de Columbia, en donde estudió Física, Biología y Bioquímica. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en los astilleros de Filadelfia. En 1944 contrajo nupcias con Gertrdude Blugerman. Y en 1946 obtuvo su doctorado en Bioquímica, para luego ir a dar clases en la Universidad de Boston.

AL ESTILO ASIMOV

Durante su infancia, Asimov pasaba las tardes leyendo la revista Amazing Stories (Historias Asombrosas), que lo introdujo en la escritura, la ciencia y la ficción.

En 1933 publica sus primeras narraciones en la misma revista. Y en 1938: Aislados en Vesta. En los 40 publicó más de 400 historias de ciencia-ficción y en la siguiente década, inicia la divulgación de la ciencia y la tecnología.

La obra de Asimov es enorme, entre 1951 y 1991 publicó 542 libros, con temas de astronomía, física, biología, química, historia, literatura, religión, biografías y las más fantásticas historias sobre la humanidad, las máquinas y el Universo.

En sus primeros años como divulgador escribía un libro cada 68 a 71 días. Cuando pasó a las computadoras, su producción fue de un libro al mes, más artículos en revistas.

LIBROS

Un gran ejemplo es la trilogía Fundación. A través de esta obra uno se pregunta ¿se puede alterar el futuro o se puede escribir de antemano la historia? , Asimov piensa que sí.

Nos presenta una ventana abierta sobre hechos de una amplitud no sólo terrestre sino cósmicos y galácticos. Nos muestra una herramienta que traza los planes del futuro: la psicohistoria, ciencia de complicados cálculos estadísticos, cadenas de Markov y formulaciones estocásticas (probabilidad). Merced de los cuales se señalan las crisis de crecimiento (densidad de caos) que la humanidad debe superar en su marcha ascendente, mediante medios lícitos.

A lo largo de su trayectoria como escritor Isaac Asimov publica 542 libros. | Foto: Pixabay

LA ROBÓTICA

En 1950 publicó Yo, Robot, con ella, Isaac Asimov pasa a la historia al establecer las leyes de la robótica:

1- Un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sea dañado

2- Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley

3- Un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera y segunda ley

DIVULGADOR DE LA CIENCIA

¿Por qué esta magnifica tecnología científica, que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta tan poca felicidad? La respuesta es, porque aún no hemos aprendido a verla con tino, Albert Einstein

En 1950, Isaac Asimov publicó su primer libro: Un Guijarro en el Cielo. Le siguió Yo, Robot, Fundación, Fundación e imperio y Segunda Fundación, así como: Bioquímica y Metabolismo Humano. En 1954 publicó Química de la Vida: Enzimas, Vitaminas y Hormonas. En ella muestra su estilo sencillo, directo y un fino sentido del humor. Luego publica: El Sol Desnudo y Con la Tierra No Basta.

En 1958 abandona la docencia y se dedica sólo a la divulgación de la ciencia. En 1960 publica la voluminosa Guía de la Ciencia, en donde recopila la teoría de los descubrimientos científicos y tecnológicos. Después aparecen: El Cuerpo Humano, El Cerebro Humano, Enciclopedia Biográfica de la Ciencia y La Tecnología, Historia de la Física, Una Breve Historia de la Química, El Reino de los Números, Grandes Ideas de la Ciencia y, en 1968: Opus 100, su libro cien.

En 1966 recibe el Premio Hugo, por la trilogía Fundación, considerada la mejor serie de todos los tiempos.

En los 70 publica: Historia de la Energía Nuclear, Los Lagartos Terribles, El Electrón es Zurdo, Cien Preguntas Básicas Sobre la Ciencia, Historia del Telescopio, Los Propios Dioses y El Universo, una recopilación de artículos publicados de 1969 a 1971.

En los 80 se reeditó La Nueva Guía de la Ciencia, Presente, Pasado y Futuro, Los Límites de la Fundación, Historia Universal en 14 tomos, Guía de la Biblia en dos tomos y Opus 200.

Como se imaginará el lector, es imposible nombrar todos sus artículos, ensayos y libros.

El ADIÓS

En su obra de crítica, Mente Errabunda, Asimov escribió: "Un buen día de los años 60, mi padre Judah hojeó un libro de divulgación científica, estaba intrigado. -Isaac, -me preguntó,- -¿en dónde aprendiste esto?... -de ti papá, -le dije. -¿De mí? Yo no sé nada de esto ... -Papá, -respondí, -tú me enseñaste a valorar el saber ... lo demás son detalles”.

Isaac Asimov muere un 6 de abril del 1992, debido a un deterioro en su salud por una mala transfusión de sangre. | Foto: Pixabay

El lunes 6 de abril de 1992, hace 30 años, se detuvo su reloj biológico. Su prodigiosa memoria compuesta por billones de unidades de información almacenada durante 72 años, terminó su ciclo, como él decía, fuimos diseñados para morir.

Como lo reveló su segunda esposa, Janet, la salud de Asimov se deterioró a raíz de una transfusión de sangre en 1982, contaminada con el virus del VIH, causante del sida. En aquellos años era una enfermedad nueva y desconocida. Resulta triste, que quien soñara con robots y el conocimiento para todos, muriera por ignorancia del momento.

En su honor existe el asteroide 5020 Asimov y Honda tiene el robot Asimo, que aunque dice no es por Isaac Asimov, nadie lo cree y se considera un merecido homenaje.

