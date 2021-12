Jóvenes dialogan con Diamelat Eltit en FIL Guadalajara 2021

Pese al contexto en el que se desarrolló en Chile, con el golpe de estado y la dictadura que les cambió la vida como la conocían, fue un privilegio poder escribir y mantenerse en ese espacio creativo, consideró la escritora Diamelat Eltit, Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2021.

Como parte de la charla "Mil jóvenes", en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la escritora chilena no solo habló de varias de sus obras, sino que recordó el ambiente en el que se internó de la mano a todo este proceso creativo en el que la vida se suspendió en lo publicó cuando se instauró un toque de queda.

"Yo siento que es un privilegio escribir y haberme podido mantener en ese espacio, entonces, no he tenido algún tipo de angustia por el destino de los libros, si lo publican o no lo publican, porque viví la literatura desde la producción".

Con diversas obras literarias, conformada por novelas, ensayos y crónicas, con títulos como Lumpérica, Fuerzas especiales, Por la patria o Impuesto a la carne, detalló algunos de los elementos que se abordan en estas, como romper con el espacio privado, vidas no lineales, el fragmentario y cómo generar unidad de ello, o el cuerpo mismo.

Diamelat Eltit, Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2021 participó en la charla "Mil jóvenes". Foto: Francisco Rodríguez | El Occidental

Ante docenas de jóvenes que le cuestionaron sobre la dificultad para escribir en un momento en el que lo hizo, procesos creativos, o de lo bueno y lo malo de esta misma actividad, la autora manifestó que la escritura es una búsqueda pues es algo que no está dado.

"Yo no quisiera aconsejar sino más bien apuntar que la escritura es una búsqueda, no está dada. Todos sabemos escribir. Escribir se aprende, y escribir literatura también se aprende, y el sentido de esta literatura tiene que ver con las estéticas, ¿qué imagen logras articular?, esa es la gran tarea, establecer una poética", añadió.