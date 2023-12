Julia Quinn expone los secretos de Los Bridgerton: jamás soñé que sería una historia tan popular

GUADALAJARA. Más de 500 lectores, en su mayoría jóvenes mujeres y adolescentes, se dieron cita para conocer a la célebre escritora de novela romántica histórica, Julia Quinn, durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Fue un encuentro lleno de luz y sonrisas, en que la autora abrió su anaquel literario y habló de los secretos detrás de su exitosa saga literaria Los Bridgerton, que también cuenta con una serie producida por Netflix.

“Los libros de romance hablan de un tema universal. La mayoría quiere enamorarse, encontrar una pareja y tener una familia. Si tú escribes una historia de amor, tienes la oportunidad de que más gente se sienta identificada contigo. El misterio es divertido, sí, pero yo espero que no todos se sientan identificados con historias de asesinatos.

“Cuando escribo una novela romántica sólo hay una regla y es llegar a un final feliz, si no lo hay puede ser una historia romántica, pero no una de romance. Yo creo que nos hace falta más finales felices en nuestras vidas”, dijo Julia Quinn, quien lamentó que “sucedan cosas malas en el mundo”, las cuales no deben ser ignoradas, pero que se pueden sobrellevar gracias a la literatura.

Paciencia, la lección que dejó Bridgerton a Julia Quinn

La autora se refirió a la lección más importante que aprendió con la publicación de cada uno de los ocho libros que componen las historias de la familia Bridgerton, cuya trama está situada en la primera mitad de siglo XIX, dentro de las altas esferas de la sociedad londinense.

“Creo que la lección más significativa que tuve al escribir esta saga fue la paciencia. Cuando yo comencé a escribir, el renombre y el éxito no llegó rápido. Uno no se vuelve famoso demasiado rápido, así que tienes que ser paciente. Ahora es un poco distinto con BookTok, que ahora sale de cualquier parte y explota la escena, pero en mi caso se trató de paciencia y de escribir lo mejor que pudiera”, dijo Quinn, para luego confesar que jamás imagino el impacto que ha tenido su saga, cuya primera publicación vio la luz en el año 2000.

Sobre esto, habló del cruce generacional que ha logrado su obra que sigue enamorando a jóvenes lectores casi un cuarto de siglo después.

“Pienso que lo que ha hecho que permanezca es que se trata de una ficción histórica, lo que hace que no tenga una fecha de caducidad. Jamás soñé siquiera en que sería una historia tan popular, más porque tampoco pensé que sería adaptada a la televisión, eso creo que ayudó mucho a la difusión de mi trabajo”, agregó.

Personajes femeninos fuertes

Durante la ronda de preguntas y respuestas, en la que se preguntó a Julia sobre si continuaría con la saga y contestó que “jamás diría nunca”, alguien le preguntó sobre su inspiración para crear varios de sus personajes femeninos con grandes cualidades, entre ellas la independencia y una gran voluntad.

“Yo soy feminista y soy una mujer independiente. Y a mí me resulta muy interesante poder escribir de mujeres así, de las cuales sienta que quiero ser su amiga, además de que no puedo imaginarme escribiendo de otra manera”, señaló.

Quinn comentó que dentro del género de la novela de romance hay una gran comunidad de escritores, especialmente de mujeres, las cuales son amigas y se apoyan entre sí sin que en realidad sean competencia. Entre sus amigas se encuentran Lisa Kleypas y Ali Hazelwood.