La crónica es mucho más que sangre para series de Netflix: Juan Pablo Meneses

Con voz pausada, el cronista Juan Pablo Meneses reflexiona sus respuestas, asegura no mentir, se encuentra en México para ofrecer un curso de crónica del 20 al 27 de julio, pero el motivo principal es profundizar en su investigación sobre el escritor chileno Roberto Bolaño, prepara su siguiente trabajo: “una crónica de Roberto Bolaño como el como el cronista latinoamericano más desconocido de todos”.

En estos instantes de sinceridad, Meneses cuenta que hay una crónica que no pudo concretar y casi le cuesta la vida, tuvo que renunciar por razones justificadas, era “hacer una crónica de un viaje al espacio”, la travesía soñada de cualquier cronista de viajes, explica en entrevista con El Sol de México.

A 24 años de hacer del periodismo su forma de vida y dejar todo lo que puede brindar un trabajo de oficina y poner en marcha el concepto de periodismo portátil, reflexiona sobre la crónica en Latinoamérica, la define como contar una historia que va a ser muy entretenida, que contiene tensión y personajes que va a contar algo real y sorprendente: “es nuestro chaleco antibalas contra el ataque de la inteligencia artificial”. Es mucho más que sangre para una serie de Netflix, expone en la charla.

¿Cuál es la condición de los géneros periodísticos y en especial de la crónica actualmente en América Latina?

La crónica es un género que no tiene definición, hay gente que opina cualquier cosa ‘esto es crónica’, no hay un canon, hay distintas escuelas de crónica y hay tradiciones, en lo particular a mí me gusta una definición que hizo Gabriel García Márquez: ‘una crónica es un cuento real’, entonces, ¿cuáles son las características de la de la crónica? Yo te voy a contar un cuento. Te voy a contar una historia que va a ser muy entretenida, que va a tener gancho, que va a tener tensión, que va a tener personajes en lo que va a ocurrir, algo sorprendente, pero que no va a ser inventado, va a ser todo real, esa es la crónica y la importancia que tiene ahora, bueno, que el periodismo de autor, es nuestro chaleco antibalas contra el ataque de la inteligencia artificial exactamente.





La crónica es un género que no tiene definición

Tú creaste el concepto de periodismo portátil, ¿cómo lo has ido evolucionando?

Está muy presente en México que se habla de esta suerte de invasión de los nómadas digitales, no son ni más ni menos que periodistas portátiles 20 años después, entonces claro, cuando yo digo el periodismo portátil es que tú agarras tu computador y te vas a trabajar a cualquier parte, escribes desde cualquier parte del mundo, hoy nos parece lógico, pero hace más de 20 años era una cosa que era realmente estar hablando en un idioma cercano a la locura. Pero tiene que estar muy relacionado con el tema de estar moviéndose y de ir de cara a la historia a cualquier costo.

Entrando en materia del taller de literatura y crónica de periodismo narrativo que impartirás, dentro de los objetivos está el crear narrativas, sólidas y éticamente responsables fomentando la creatividad y el pensamiento ¿cómo realizarlo ampliamente en esta era de tanto avance tecnológico y a veces nos desborda la Inteligencia Artificial?

Mira, la Inteligencia Artificial se convierte en un enemigo cuando nosotros la queremos convertir en el enemigo hay hoy otros enemigos que son más reales no porque la inteligencia artificial hasta el momento es un enemigo imaginario del gobierno, nadie ha muerto estrangulado por la inteligencia artificial. En el taller vamos a hablar de esos elementos, no en la inteligencia artificial, es un riesgo como puede ser una oportunidad.

Pero siempre hay que tener una crónica por la que uno está escribiendo y una crónica que uno quisiera hacer y que no ha podido

¿Cuál es el reto que tiene el periodismo mexicano ante tanta violencia y ataque contra el gremio y poder lograr textos más sólidos con este tipo de herramientas como las que tu compartirás?

Yo soy una persona obsesionada con México la primera vez que yo publiqué un texto sobre México que se hace más de 20 años fue una revista que estaba partiendo en ese tiempo que se llama Chilango y llamaron a distintos escritores reconocidos en en Latinoamérica para hablar de México y dentro de esos textos que hablan de México, yo publiqué un texto que hablaba de mi ciudad de México, Mi DF privado, se llamaba y escribí cinco páginas de México pero nunca había venido.

Al escribir del tema de la violencia en 2012 publiqué un libro que se llama Generación Bang donde yo junté a 10 nuevos cronistas mexicanos, que en ese momento estaban partiendo que ahora son consagrados como Marcela Turati, Diego Osorno y Alejandro de Mazán, muchos eran todavía inéditos y y lo entrevisté y publiqué sus mejores crónicas y quise instalar ese tema de que es importante transmitir la violencia. La crónica nos ayuda a entender los procesos.

La crónica nos puede ayudar a entender qué es lo que pasa en la corrupción política de una ciudad como México

Nos hemos enfocado en hacer crónicas de la violencia y hay otros temas de relevancia, que dejamos fuera, como la crónica política.

Uno de los problemas que hay en la crónica Latinoamericana actual y que lo vamos a plantear en el en el taller es que tú agarras mucho de los libros de la crónica actual y la sangre se te cae de las hojas y, la violencia y, se te cae la cocaína y, se te cae porque tiene solo ingredientes para que se haga una nueva serie de Netflix sobre Latinoamérica y la crónica es mucho más que eso. La crónica nos puede ayudar a entender qué es lo que pasa en la corrupción política de una ciudad como México a partir de hacer una crónica sobre los semáforos, es mucho más amplia, rica y autoral de lo que a veces se nos quiere llegar a decir.

¿Cuál es la crónica que quieres hacer ahora o que tienes pensada?

Te podría decir la verdad sin inventarte nada, estoy trabajando en un proyecto muy ambicioso, que estoy haciendo para la (Universidad) Complutense de Madrid, que está incluida gente de México, de España, de Chile que es sobre un autor chileno, pero que si tú le decías que era chileno decían es mexicano y si decías es mexicano y no era de ninguna parte: Roberto Bolaño, él tiene una obra periodística que está muy desconocida que está muy abandonada. Yo la he estado rescatando acá en México, es la crónica en la que estoy ahora, no sé si sea la próxima que salga, pero estoy haciendo una crónica de Roberto Bolaños como el cronista latinoamericano más desconocido de todos.

¿Existe la crónica que no has podido realizar?

Hay una crónica que casi me costó la vida digamos, que me ofrecieron a mí hacer un viaje al espacio para hacer una crónica y ese era el viaje soñado de cualquier cronista de viajes que yo era en esa época, pero yo había hecho un juramento con mi pareja en ese momento: que no iba a hacer ningún viaje más. Cuando me llegó la oferta de viajar al espacio le dije: bueno, dame una oportunidad ¡un solo viaje más al espacio!, “no, pero no…”, al final terminé renunciando a ese viaje, pero por otra razones que están en mi último libro, que está en todo México que se llama Una Historia Perdida, entonces que lo lea la gente que quiera saber cuál es el final de esa historia. Pero siempre hay que tener una crónica por la que uno está escribiendo y una crónica que uno quisiera hacer y que no ha podido.

Para conocer más del trabajo de Juan Pablo Meneses se puede consultar su página. El Taller de Periodismo narrativo del 20-27 de julio, para más detalles consultar contacto@fdeperiodismo.com