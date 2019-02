La historia de Don Alejo, el héroe tamaulipeco, llega al comic

La historia de determinación y aplomo, pero sobre todo la valentía de don Alejo Garza Tamez, ha sido de gran inspiración para todos, y no sólo en Tamaulipas o el resto de México, al grado que ahora será contada en un comic europeo que comenzará a circular en Francia y Bélgica.

Titulado Le vieil homme et les narcos -El viejo y los narcos- cuenta la historia del hombre que a balazos defendió su propiedad en el otoño del año 2010, en el rancho “San José”, ubicado en las inmediaciones de Güémez y Padilla, en Tamaulipas.

El hombre de 77 años había sido visitado por integrantes de un grupo organizado de delincuentes, quienes le exigieron la entrega de su finca de 3 mil hectáreas, dándole 24 horas para dejarla por su propia voluntad o sería “plomeado”.

El ranchero tardó en tomar una decisión. Pensó muy bien lo que debía hacer. Pagó a sus trabajadores y les pidió que se fueran. Se dirigió al interior de la propiedad donde había criado a su hija y vivido en familia, tomó su escopeta y empezó a limpiarla y aceitarla.

Paciente, como si fuera un personaje en un western de Clint Eastwood, se sentó a esperar el regreso de los criminales, a quienes apenas llegaron recibió a tiros, hiriendo a dos y abatiendo a cuatro.

En la refriega de cerca de mil percusiones, el vaquero recibió dos tiros, uno en la cabeza y otro en el pecho, cayendo muerto, por defender lo que era suyo.

En este trabajo del guionista español Ricardo Vílbor, don Alejo Garza es presentado bajo el nombre de Alejo García, narrando el pasaje de un ciudadano tamaulipeco convertido en héroe.

Vida ilustrada

La novela gráfica Le vieil homme et les narcos verá la luz el 7 de febrero, basado en la vida y muerte del norteño que fue tomado como símbolo del enojo nacional contra el flagelo de la violencia que comenzó a gestarse hace ya casi una década.

“Todo empezó hace ocho años que leí un articulo de Arturo Pérez-Reverte, sobre la vida de don Alejo, me llamó la atención porque ví una historia universal, de un hombre que intentaron comprar con dinero y amenazas y que optó por defenderse”, dijo el escritor de 39 años a la Organización Editorial Mexicana, y ponderó que don Alejo, “tuvo que elegir entre la dignidad y el dinero, y decidió dar su vida”.

Son 58 páginas del álbum que llegará al mercado franco – belga, considerado el más fuerte del mundo, bajo la firma de la editorial Nouveau Monde Éditions-

“Es diferente al comic estadounidense ya que la versión española tiene más viñetas -dibujos- por página, lo que equivaldría a un comic estadounidense de 100 páginas”, detalla.

Los dibujos han sido desarrollados por el artista Max Vento, quien recibió el guión de Vílbor, mismo que desarrolló la historia de don Alejo en base a las lecturas de artículos, novelas y escritos mexicanos.

“No viajé, México me ha llamado la atención en demasía y lo sé por lo que he leído” dijo el creador, profesor de lengua castellana y literatura, apasionado de la lectura ranchera.

El proyecto empezó en el 2015 y concluyó en septiembre del 2018, ahora el próximo jueves 7 de febrero será público con un primer tiraje de 5 mil ejemplares que se distribuirán en Francia y Bélgica, manteniendo las negociaciones para que se publique en España y México.

Basada en la realidad

En el comic, don Alejo Garza se convierte en el personaje de Alejo García, además sus creadores han dotado al valeroso hombre mexicano de una interesante vida pasada.

No he hablado sólo de don Alejo, le he inventado un pasado porque no hay mucha información en la red -sobre él-, son pocas las entrevistas, ya que su familia tenía una gran decepción sobre todo de los políticos

Asimismo, el guionista Ricardo Vílbor, que reside en Guadalajara España, creó la personalidad de la hija de don Alejo efectuando además una referencia emocional de lo que llevó a ese hombre determinado a tomar la decisión de dar su vida para defender el rancho que ocupaba desde la década de los 70.



Ese noviembre del 2010, don Alejo dejó de ser un ranchero y cazador tamaulipeco amedrentado por el crimen para convertirse en una leyenda, en la imagen que sin duda plasmaba el coraje de un pueblo lacerado por la violencia.

Hoy su vida y muerte son objeto de artículos, películas como Don Wislow y el Ocaso del Cazador, u ahora un comic de un hombre que: “Era un viejo ranchero mexicano. Trabajador, honrado. Un hombre de palabra.”, como bien se le describe de inicio en este trabajo europeo.

El viejo desempolvó sus escopetas de caza y se sentó a esperar. La decisión estaba tomada. Sólo hay una forma de vivir y de morir, pensó. De pie. Como un hombre

