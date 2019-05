La tecnología da mayor posibilidad de lectura: Rosa Montero

Hablar sobre si es mejor o peor leer en papel o en una tableta electrónica, es una discusión absurda e innecesaria, asegura Rosa Montero. “¿Qué importa incluso si se “lee” en un audiolibro? Eso también es leer. Me parece que es una riqueza que la tecnología nos da para tener mayores posibilidades”, dice la periodista y escritora española que recientemente estuvo de visita en México.

La discusión gira entorno a la charla que ofreció hace unos días en el Seminario Internacional de Educación Integral 2019 en nuestro país, donde habló sobre la necesidad de educar a nuevos lectores. “La manera de leer me parece que es lo menos importante, lo importante siempre es leer”, asegura con firmeza.

Pero ella misma se cuestiona: “¿Qué es leer? Leer es tener la fe y esperanza de que otra persona lejos, a lo mejor en el tiempo o espacio, consiga trasladarme su mensaje, su historia y su narración. Y yo a su vez voy a entenderla y compartirla a otras personas que también están lejos en el espacio”.

La ganadora del Premio Nacional de las Letras Españolas 2017, recalca que la idea de que se lee menos por culpa de la tecnología o por el incremento de ofertas audiovisuales es totalmente falso. “Desde que era pequeñita, y ya soy muy mayor, he venido oyendo la cantinela sobre la cultura de la imagen, el cine y las frases ‘Las nuevas generaciones no leen’, ‘Leen menos’… yo ya he vivido varias nuevas”, bromea.

“¿Leen menos respecto a qué? Porque en 1900 el 69% de la población europea era analfabeta. Así es que esa cantinela es en verdadera una mentira. Todos los estudios siempre demuestran que la lectura siempre ha sido minoritaria, claro, pero esa minoría ha sido cada vez más grande (conforme pasan los años)”, asegura la autora de La loca de la casa e Historia del Rey Transparente.

En 2018, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) situó a México en el penúltimo lugar de consumo de lectura entre 108 países. Sin embargo, la lectura ha incrementado también gracias al surgimiento del libro digital, donde la Encuesta Nacional de Lectura 2015, indica que uno de cada seis encuestados contaba con un e-book en su casa, lo que de alguna forma da esperanza al incremento de lectores en nuestro país.

La apertura de espacios donde leer también pone en discusión el valor de lo que la población mundial lee, pues es difícil filtrar los contenidos de valor a otros superficiales. Pero Rosa Montero se muestra positiva ante este panorama: “es mejor leer un mal libro a no leer nada. Eso abre la puerta a la lectura, porque al hacerlo reescribimos un texto, y a lo mejor algo que a ti te parece abominable a alguien le ha aportado algo porque lo ha reescrito y le ha dado su propia veracidad”, dice.

El problema a vencer, considera, tiene que ver con la falta de concentración proveniente de la rapidez con la que se genera la información y es ese problema el que hay que atacar. La española explica que la gente difícilmente puede seguir un hilo de lectura durante un tiempo determinado, precisamente por la velocidad en la que vivimos actualmente: “Es un fenómeno hiperreciente, pero espero que la sociedad pueda darse cuenta de ello a tiempo ya arreglarlo”, concluye.





Amante de las letras

Rosa Montero es una escritora española nacida en 1951, famosa por su trabajo en el diario El País, en el que trabaja desde 1976 y donde continúa publicando sus artículos hasta la fecha; en este mismo medio fungió como jefa redactora del suplemento dominical.

Sus trabajos también han sido publicados en el diario Clarín, de Argentina o El Mercurio en Chile. Mientas que sus artículos han aparecido en medios como Stern de Alemania, en los espacios franceses Libération y La Montagne o en The Guardian, del Reino Unido.

Ha sido ganadora del Premio Mundo de Entrevistas, Premio Nacional de Periodismo para reportajes y artículos literarios y el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid a toda una vida profesional. Ha escrito 16 novelas y 11 libros sobre periodismo.

Su trabajo como entrevistadora es mundialmente reconocido al incluir a personalidades como Richard Nixon, Julio Cortázar, Malala o Yassir Arafat.

También fue nombrada como Doctora Honoris Causa por la Universidad de Puerto Rico y Profesora Honoraria del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, mientras que en la Universidad de Málaga es Miembro de Honor.

Lo mejor de Rosa Montero

La carne (2016)La loca de la casa (2003)

Historia del rey transparente (2005)

La ridícula idea de no volver a verte (2013)

La hija del caníbal (1998)

Te trataré como una reina (1983)

Nosotras. Historias de mujeres y algo más (2018)

Bella y oscura (1993)

Amantes y enemigos (1998)