Laura Mas rescata en una novela el legado de Olimpa, madre de Alejandro Magno

La nueva novela de la escritora española Laura Mas narra la historia de una de las mujeres clave para la historia, Olimpia, la madre de Alejandro Magno, quien hizo todo lo posible porque su hijo alcanzara el trono, hecho que marcaría la consecuente conquista del Imperio Persa.

“De entrada me llamó mucho que una mujer como Olimpia no tuviese demasiada relevancia a nivel social. Se ha escrito sobre ella, pero cosas demasiado específicas, estudios, ensayos o alguna biografía, pero nunca se había novelado. Pero más que eso, me llamó que los testimonios que nos han llegado sobre ella la denostan mucho, precisamente por su condición de mujer”, explica Laura Mas, en entrevista con El Sol de México.

Lea más: Luis García Montero dedica poemario a su fallecida esposa, Almudena Grandes

Sobre el modo en que Olimpia se desarrolló en su vida, la autora comenta que se trataba de “una mujer ambiciosa, pero muy compleja, no tenía un carácter fácil ni evidente, estaba compuesta por muchas aristas y sombras, no todo lo que hizo fue acertado. Fue una mujer fuerte, pero bastante frágil en varios momentos, y que supo oponerse a los obstáculos”.

Por suerte, y últimamente he visto, tanto autores como autoras, que se ha decidido por dar voces a mujeres de todo tipo

La novela se remonta hasta el año 357 antes de nuestra era, cuando la princesa de Epiro, Mírtale, se casa con Filipo, rey de Macedonia y se instala a vivir en el palacio de Pela, hasta que queda embarazada, da a luz a Alejandro Magno y se cambia el nombre a Olimpia; también nos data el modo en que esta mujer logró instaurarse dentro de la gran corte, a pesar del rechazo que provoca entre toda su afición por las serpientes.

Literatura Vargas Llosa critica a Vladimir Putin en su ingreso a la Academia Francesa

Como parte las investigaciones que la autora realizó para la recreación de esta, que es su segunda novela, revisó el ensayo biográfico La Reina de los cuatro nombres, del ensayista Juan Carlos Chirino; así como los extensos ensayos escritos por la investigadora María Dolores García Mirón en torno a reinas de la antigua Macedonia.

Sobre el valor y rescate que se ha hecho a la figura femenina en los últimos años, Laura Mas comenta: “Estamos avanzando a pasos agigantados por suerte, y últimamente he visto, tanto autores como autoras, que se ha decidido por dar voces a mujeres de todo tipo, no solo de la antigüedad.

“El problema es que por muchos años la historia había sido escrita por hombres, que tenían miedo a esas mujeres que fueron brillantes, por lo que les echaron mucha mala policía en sus respectivos campos de trabajo. Lo que ahora hacemos es que simplemente arrojamos luz en ese aspecto y damos una imagen más real”, señala.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En cuanto a la razón para acercarse a figuras como esta a través de la literatura y no sólo de los ensayos académicos, Laura Mas piensa que “la literatura hace mucho más cercanos estos personajes porque son historias, relatos, que vienen en su origen de la tradición oral”, además de que tiene un valor ambivalente, pues “al tiempo que se está leyendo algo ameno, con grandes giros argumentales, permite aprender sin darse cuenta, no sólo de grandes personajes como Olimpia, sino de las costumbres, pensamientos y formas de vivir de la gente de esos tiempos”.