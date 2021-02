Lawrence Ferlinghetti, un adiós al último poeta de la Generación Beat

El último gran poeta de la generación Beat Lawrence Ferlinghetti, que impulsó el movimiento contracultural en Estados Unidos en los años 50 con su librería City Lights y obras propias, murió el lunes a los 101 años, informó este martes la tienda.

"Te amamos, Lawrence", dijo City Lights en Twitter.

Nacido en 1919 en Nueva York, participó en el desembarco en Normandía en 1944 en la Segunda Guerra Mundial y fue testigo del horror de la bomba atómica en Nagasaki. En 1953 se convirtió en cofundador de City Lights en San Francisco.

La librería pronto se convirtió en un medio de expresión de la poesía Beat, un punto de encuentro para sus desenfadados poetas. Dos años después, se convirtió en la primera editora de emblemáticos autores como Jack Kerouac, William S. Burroughs y Allen Ginsberg.

Ferlinghetti publicó en 1958 su propio libro "A Coney Island of the Mind", que vendió más de un millón de ejemplares y lo situó por derecho propio como un poeta importante.

En 1957 fue arrestado por cargos de obscenidad por publicar "Howl" (Aullido), un emblemática poema de Ginsberg que se convirtió en uno de los íconos de la generación Beat.

El poema, que habla de la homosexualidad y las drogas, fue criticado por obsceno, pero Ferlinghetti fue absuelto tras un juicio altamente divulgado.

City Lights dijo que Ferlinghetti "siguió escribiendo y publicando nuevos trabajos hasta los 100 años y su trabajo le valió un lugar en el canon de Estados Unidos"

"Su curiosidad no tuvo límites y su entusiasmo fue infeccioso y lo extrañaremos enormemente", dijo la librería en su sitio en la web.

UNAM despide al escritor

La cuenta de Twitter de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México se sumó a las condolencias por la pérdida del influyente escritor estadounidense.

«Un poema debe elevarse al éxtasis/en algún lugar entre el habla y la canción», con la palabras del poeta, Cultura UNAM puso a disposición del público aforismos en verso publicados en el portal universitario Periódico de Poesía (@pdepoesia).

Lo recordamos con estos aforismos en verso publicados en @pdepoesia:



Buen viaje al eterno irreverente. — CulturaUNAM (@CulturaUNAM) February 23, 2021





Lawrence Ferlinghetti

Poetry is

the shook foil of the imagination

It should shine out

and half blind you





Poesía es

la lámina agitada de la imaginación

Debe brillar

y cegarte a medias





*

It is made

by dissolving halos

in oceans of sound





Se crea

al disolver halos

en océanos de sonido

*

A poem should arise to ecstasy

somewhere between speech and song





Un poema debe elevarse al éxtasis

en algún lugar entre el habla y la canción





*

Poetry is a voice of dissent

against the waste of words

and the mad plethora of print





La poesía es una voz de disidencia

contra el desperdicio de palabras

y la enloquecida plétora de lo impreso





*

Poetry is pillow-thought

after intercourse





Poesía es lo que se piensa en la almohada

después del coito





*





It is the distillation of articulate animals

calling to each other

across a great gulf





Es la destilación de animales articulados

que se llaman el uno al otro

a través de un golfo inmenso





*





Poetry is a subversive raid

upon the forgotten language

of the collective unconscious





Poesía es un asalto subversivo

al lenguaje olvidado

del inconsciente colectivo





*

Let a new lyricism

save the world

from itself





Dejemos que una nueva lírica

salve al mundo

de sí mismo





* Estos poemas/aforismos forman parte del libro What is Poetry? (Creative Arts Book Company, Berkeley, California, 2000).