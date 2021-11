Lenguas indígenas están olvidadas y se rescatan solo con fines políticos: Concepción Company

A pesar de que en los discursos se habla de la defensa de los pueblos originarios, en la práctica están olvidados, como lo han estado durante los últimos siglos en que las lenguas indígenas comenzaron a rezagarse, afirmó la escritora, Concepción Company en unas de sus participaciones en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

"No se puede decir que no fuimos conquistados, como apareció una larga pancarta en agosto el Zócalo de la Ciudad de México, sí fuimos conquistados, porque si no fuimos conquistados no se puede decir eso en español, hay que ser coherente".

De acuerdo con investigaciones, desde 1770 en los archivos ya no hay testimonios en lengua indígena y con la Independencia de México se perdió aún más, pues hasta 1825 todavía había notarios, administradores y ministerios públicos que permitían la vida cotidiana en lengua indígena.

“Están olvidadas las lenguas indígenas, excepto para rescates convenientes de naturaleza política, pero no hay ningún reconocimiento de la lengua oficial, no hay un artículo en la Constitución… Hay una desprotección lingüística y cultural general por parte de políticas públicas”.

Actualmente 122 millones de mexicanos tienen como lengua materna la lengua española, 500 millones de americanos la tienen como única lengua y una cantidad también amplia de hispanohablantes la tienen como lengua de herencia, porque sus familias migraron a otros países donde ya no se habla la lengua española.

Por eso, se estima que es tercera o cuarta lengua más hablada en el mundo, superada por el inglés, el chino y el árabe, agregó la escritora mexicana de origen español.