Lorenzo Silva espera presentar El mal de Corcira en la FIL de Guadalajara 2020

GIJON. El escritor madrileño Lorenzo Silva presentó en el marco de la Semana Negra de Gijón su última novela El mal de Corcira, sobre la banda terrorista ETA y la lucha antiterrorista, con la distancia del tiempo, y que espera, si las circunstancias lo permiten poderla presentar en la Feria del Libro de Guadalajara que se prevé inicie el próximo 28 de noviembre.

Silva señaló al El Sol de México que la novela estaba a punto de publicarse, como se dio ya en España, en México, Colombia y Argentina, pero ante la pandemia por el coronavirus, ahora está en espera de lanzarla en territorio latinoamericano.

Cultura "Contigo en la distancia" trae el clásico de La Cenicienta con Isaac Hernández

Manifestó que espera poder estar en la próxima Feria del Libro de Guadalajara, México, evento que recientemente fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020, aunque todo depende de cómo vaya remitiendo la pandemia.

El mal de Corcira, publicada por editorial Destino, supone la décima entrega de la serie de novela negra protagonizada por sus emblemáticos personajes de la Guardia Civil española Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro, aunque Silva ha escrito numerosos relatos, artículos y ensayos literarios, así como varias novelas, algunas de género histórico, que le han valido reconocimiento internacional.

En la entrevista, el escritor refirió que ETA buscó refugio en México, y lo tuvo, pero esto no está reflejado en este libro porque lo que cuenta es la experiencia de Bevilacqua durante tres años, del 89 al 92 y todo es en Guipúzcua, en el País Vasco, donde sí hizo investigaciones la Guardia Civil en colaboración con las autoridades mexicanas.

“México es, sin duda, uno de los lugares donde acabó yendo parte de los miembros de ETA que ya estaban un poco cansados de la organización o gente que ya sea por momentos policiales o bien por momentos personales, porque al final la lucha armada es una forma de vida bastante dura en muchos aspectos, se les acababa ofreciendo por la propia banda una salida fuera más allá del océano”, apuntó.

Para el escritor, era el momento de hablar, en una de sus novelas, de ETA. “Recuerdo cuando la banda todavía existía y mataba, mataba con frecuencia, mataba en muchas ciudades y de hecho, Madrid es donde más mató, este no es un tema vasco, en Madrid dejó más de cien cadáveres”.

Exposiciones ¡No te aburras! te contamos qué hacer el fin de semana (online)

Explicó que en su nueva novela fue recuperando los hechos y los puso delante del lector para que asista a ellos, sin adjetivos, pero con la crueldad del acto terrorista en cuanto al desprecio por la vida y también sobre el fracaso de los terroristas, ya que muchos han perdido su vida en la cárcel sin haber logrado nada, “y creo que no hay nada peor”.

El escritor madrileño recalcó que tuvo que dejar que esta historia sedimentara lo suficiente y tener la suficiente información. “Había muchos detalles que estaban fuera de mi radar, empecé a tener detalles de la lucha antiterrorista hace más o menos 10 años y datos para poder hacer la novela hace unos cinco años”.

Anotó que “la gente no contaba nada, guardaba reserva por razones comprensibles y hace más o menos cinco años empecé a tener información”, aunque además le llevó tres años montarla.

Silva dejó claro que su novela es una historia de ficción pero responde en un 90% a hechos reales y está basada en testimonios que obtuvo de guardias civiles, de terroristas, e incluso de un niño que vio morir a su padre.

“Llegamos a pensar que ETA no desaparecería y sin embargo, la acción policial consiguió aniquilarla, ahora la banda no es nada, es cierto que la ideología sigue con tintes políticos, pero ahora no le ponen una bomba a nadie para convencer. Han fracasado absolutamente y ese triunfo policial, es el fruto del trabajo de muchas horas, de hombres y mujeres de la policía española y especialmente de la Guardia Civil”, concluyó.

Cine Ennio Morricone creó recuerdos con su música

Exposiciones Mexicráneos, cultura que traspasa fronteras y conquista La Villette en París