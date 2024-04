Mariana Enríquez prefiere el terror inspirado en relatos tradicionales

Mariana Enríquez confirmó su leyenda. La visita de la escritora a la Feria del Libro y la Rosa que tiene como sede la UNAM, movilizó a los asistentes, que actuaron como si una estrella de rock hubiera llegado al campus. Desde las 6:30 de la mañana de este domingo, los lectores comenzaron a formarse afuera de la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, donde a las 13:00 horas la argentina sostendría una charla con Rosa Beltrán y la también autora Socorro Venegas.

Pesé a que el calor comenzaba a incrementar conforme avanzó la mañana, los asistentes seguían llegando, y la multitud ya rodeaba el edificio donde se iba a llevar a cabo el encuentro, e incluso hubo gente que lo compartió en sus historias de instagram, que más tarde fueron reposteadas por Enríquez.

Cuando llegó la hora del acceso, aproximadamente al mediodía, la fila ya llegaba al área del estacionamiento, por lo que rápidamente se llenaron todas las butacas del recinto, e incluso hubo personas que se quedaron afuera, molestas por no haber alcanzado lugar.

En cuanto apareció la creadora de la novela “Cómo desaparecer completamente”, en la sala se escuchó una estruendosa ovación. “Gracias por venir, tan loco hacer cola a las seis de la mañana”, bromeó Mariana, quien previamente sostuvo un encuentro con medios, donde habló sobre el quehacer de escribir terror.

Durante su charla, sus comentarios y ocasionales bromas eran recibidos con aplausos y risas. Al finalizar su intervención, realizó una firma de autógrafos.

Foto: Laura Lovera

En su opinión, fue a partir de los años 70, cuando comenzó el auge de Stephen King, que se empezó a entender al miedo como algo más colectivo, volviendo a las historias de tradición oral parte de la materia prima de los creadores.

“El terror moderno se nutre de eso, tiene que ser tradición en nuestros países. Una de las cuestiones que se pueden tomar son las leyendas urbanas, que realmente son relatos orales que circulan”.

“Otras de las cuestiones que se pueden abordar son las mitologías y los relatos populares, que no tienen autor, y son relatos que circulan y son comunitarios, ese también es nuestro material, a falta de una tradición literaria más clara, no es que no haya ejemplos, pero una cosa son ejemplos, y otra es la tradición”, agregó.

La originaria de Buenos Aires lleva 30 años dedicándose a las letras, considerada parte de la llamada nueva narrativa argentina, publicó su primera novela "Bajar es lo peor" cuando tenía 21 años de edad.

Su trabajo, que se compone por novelas como “Chicos que vuelven” y “Los peligros de fumar en la cama”, así como de cuentos, artículos y biografías le ha valido reconocimientos internacionales, entre los que destacan el Premi Ciutat de Barcelona y el Premio Herralde de la Editorial Anagrama.

Dice Enríquez que su fuente de inspiración proviene de esta tradición oral, y más recientemente de los llamados “creepypastas” (leyendas urbanas distribuidas por internet) y pódcast, siendo sus favoritos aquellos donde las personas cuentan sus propias historias.

“El terror, como el humor, es de los géneros que no necesita tanto. Un humorista se puede parar acá con un micrófono y empieza a contar y no hace falta mucho más que eso”, explicó la también periodista.

“Con el horror pasa lo mismo, basta que sea tarde, uno esté más o menos tranquilo en su casa, y se ponga un pódcast o la radio, y haya una persona que en vivo esté contando una historia, y eso da más miedo, eso es muy arcaico y anacrónico. Es de los pocos relatos, hoy con la fragmentación, que todavía sostiene tu atención”.

La escritora confirmó que por el momento no está escribiendo nada nuevo, pero en cuanto terminen los viajes que tiene programados para los próximos meses se sentará a generar nuevas historias.

Asimismo, adelantó que la directora mexicana Michelle Garza Cervera (“Huesera”) tiene en su poder uno de sus relatos para su adaptación.