Mariana Enríquez revela sus secretos de escritura a lectores de la CDMX

Increíble es el poder de convocatoria de la escritora argentina Mariana Enríquez, quien el miércoles desbordó el auditorio de la Biblioteca Vasconcelos con una horda de cientos de sus fanáticos devoradores de libros a los que dio consejos de escritura, habló de anécdotas siniestras y develó sus dinámicas del terror detrás de su exitosa obra periodística y literaria.

“Como a mí me gusta la música y fui periodista de rock durante mucho tiempo, para mí un cuento es una canción y una novela es un disco. Y las novelas las hago un poco así, pensando sobre todo en vinilo”, explicó Mariana Enríquez, quien puso como ejemplo de esta concepción literaria las variaciones musicales del disco Led Zeppelin IV y la intensidad de canciones que se vuelven hits del verano.

ESCRIBIR LO COTIDIANO

En compañía del novelista mexicano Martín Solares y la tiktokera literaria Magali T. Ortega @nenamonstruo, la autora de libros como Las cosas que perdimos en el fuego (2016) y Nuestra parte de noche (Premio Herralde, 2019), habló sobre cómo fue que se adentró al mundo del terror, luego de haber publicado Bajar es lo peor (1995), y que se volvió un éxito cuando apenas tenía 21 años.

“Empecé a escribir terror porque fue una decisión consciente de querer escribir algo con contenido latinoamericano y argentino local, porque me tenía que ser algo que me diera miedo a mí y a la gente que me leyera; pero, porque además sentía que no había un espacio de eso.

“Pero ¿de dónde salieron (las historias)? No salieron ni de Borges ni de Cortázar, que tiene buenos cuentos de terror, sino de Stephen King. Yo lo leí y dije, pero qué es esto”, afirmó la escritora, quien relató que en sus inicios escribió literatura realista, porque no sabía cómo escribir terror y que incluso creó una novela que terminó por destruir.

“Hay una cosa que dice King y que creo que tiene absoluta razón y es que ‘el horror tiene que ser cercano’. El ejemplo que da él es del dolor y que yo adapto: obviamente es terrible que te decapiten, pero muy poca gente tiene la experiencia de la decapitación (y puede sobrevivir), en cambio cortarse con papel es muy común y duele mucho. Entonces, el terror tiene que parecerse más a eso, causar esa sensación reconocible, cercana y cotidiana”, dijo la autora a manera de consejo para los escritores que buscan incursionar en el género.

LAS MUJERES NO ESCRIBEN DEL HOGAR

Tras relatar que en su juventud Enríquez jugó la güija, con la que supuestamente llegó a hablar con el fantasma de Jim Morrison y Alejandra Pizarnik; la influencia que tuvo su madre doctora para su escritura; Mariana Enríquez refirió a su trabajo como periodista, específicamente del que realizó para su libro La hermana menor (2014), para la que investigó la vida de la cuentista argentina Silvina Ocampo, de quien afirmó que pudo descubrir que históricamente las mujeres han escrito de grandes temas, algunos doloroso y otros horripilantes, que hasta la fecha no han sido leídos bien.

“A mí siempre he ha llamado mucho la atención que de ellas y muchas otras mujeres escritoras dicen que no tienen legado ni se parecen a nadie, pero lo que pasa es que varias de ellas escribieron para mujeres, como Alice Munro, como Clarice Lispector, como Amparo Dávila. Parecían marcianos, pero lo que pasa es que estaban escribiendo sobre su sensibilidad y su género [...]

“La sensibilidad que tienen es una sensibilidad que no estaba representada de manera visible, no que no existiera. Y muchas veces la que ha existida han sido mal leída Brontë estaba chifada; y Mary Shelley que imaginó a un señor cociendo a otro señor con partes de cadáveres. Yo no sé cuándo viene la idea de las mujeres escribiendo de la casa”, aseguró.

La autora adelantó a su público que el próximo año se publicará un nuevo libro de cuentos; además de que pretende escribir una novela en la que se hable de la obsesión de una fanática por su ídolo musical; así como rediciones de algunos de sus libros casi inconseguibles.