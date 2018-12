Busco la sencillez en lo profundo: Marwan

Marwan Abu-Tahoun Recio, mejor conocido como Marwan (Madrid, 5 de marzo de 1979), cantautor y poeta español presenta su reciente libro de poemas Los amores imparables que denotan un trayecto directo a las emociones, en cuyo camino hay reflexión.

Hijo de un palestino y una española nacida en Soria, cuya historia de amor cuenta en sus propias publicaciones, Marwan transita entre la música y la poesía. Sus primeras influencias fueron Serrat, Silvio Rodríguez y Joaquin Sabina y otros de los años 90 como Ismael Serrano, Jorge Drexler o Carlos Chaouen.

Dos discos de estudio: Trapecista y Las cosas que no pude responder, el mismo número de libros CD’S: Apuntes sobre mi paso por el invierno y Mis paisajes interiores, nombre de la gira que lo traerá a nuestro país, donde se presentará en la Ciudad de México en el Plaza Condesa y tres publicaciones de poemas que también conforman La triste historia de tu cuerpo sobre el mío y Todos mis futuros son contigo, integran la trayectoria de Marwan.

“Pasar de la música y la poesía es un camino recorrido. Yo empiezo a escribir poemas y canciones al mismo tiempo, desde hace 20 años”, introduce Marwan en la entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM). Explica que escribir poemas es una catarsis “para purgarse por dentro”.

El lenguaje de sus obras poéticas es directo, en ocasiones coloquial y franco: “Yo busco la sencillez en lo profundo. Hablar de cosas que no son superficiales, de emociones intensas que están enterradas y necesitan emerger. Lo hago de modo sencillo que se accesible”.

Revela cómo es su proceso creativo: “Voy escribiendo bastante reúno el material y me pongo una fecha para termina y después me pongo a corregir a pulir durante meses. Al principio es método es anárquico y después me pongo más metódico y luego más estructurado”...

¿Qué diferencia hay de un libro a otro?

“Ha existido un cambio personal a lo largo de estos años. He evolucionado, eso se mucho en los últimos diez años en mis libros. El estilo se ha ido puliendo, con una voz más propia. Este nuevo libro es más reflexivo, hablo de lo mismo pero no de una manera visceral. Lo hago de un modo más pausado, como haciendo una labor de arqueología, poniendo los sentimientos más sobre la mesa, analizándolos un poco más y soy más lirico, concreto, no me pierdo en figuras retóricas o estilística por el hecho de ser bonitas, quiero ser más poético”.

¿A quién le hablas en tus poemas?

“Hablo de varias relaciones que he tenido. Una truculenta hace tiempo. También tengo algunos versos que no son de amor, tienden más hacia lo social, donde toco temas como el feminismo, la pobreza. También hay un análisis al arte y a la literatura”.

¿Cómo impacta la poesía con la tecnología?

“La poesía que ofrezco en formato corto ha casado bien en las redes sociales. Eso se ha viralizado, porque a la gente le gusta y lo comparte. Ha hecho que en España venda cientos de libros cuando hace y en España lo ha hecho vender cientos de libros. Las personas se ven muy reflejadas en lo que escribo”.

En ese sentido, Marwan dice que su público va de los 16 años a los 60 y el hecho de ser poeta y músico le ha ganado más adeptos. Al preguntarle como combina ambas facetas reconoce que ambas se retroalimentan y en cuanto a la poesía, comenta como decide abordar lo que escribe.

“Depende del momento del día, si estas romántico o social, eso surge un día estoy más sentimental u otro empato más con las causas sociales y en ese aspecto lo que más me perturba es la desigualdad en todas sus manifestaciones. Me preocupan los débiles maniatados por los poderosos”.

Marwan menciona que actualmente trabaja en su siguiente disco y también escribe más poemas para un cuarto libro. Su inspiración no conoce límites y anuncia que tiene en puerta una novela “que se está cocinando en mi cabeza” y que adelantó será una auto ficción.

Cabe destacar que el artista con su música ha realizado giras por Bélgica, Atenas, París. En enero de 2009 actuó en Ramala y previamente en noviembre de 2007 se había presentado en Jerusalén para actuar en el Festival de Otoño de la Música. Pero también se ha acutado en Colombia, República Dominicana, Argentina, Chile y Uruguay. A nuestro país ha traído su música y también sus libros. En dos ocasiones ha estado en la Feria del Libro de Guadalajara (FIL), como lo fue en su reciente edición que dio a conocer Los amores imparables.

