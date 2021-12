Miguel de la Cruz recibe Homenaje Nacional de Periodismo en la FIL 2021

Como parte de las actividades de clausura de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara en su edición 35, este domingo fue entregado el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez a Miguel de la Cruz.

Con 30 años de experiencia en el periodismo cultural, Miguel de la Cruz agradeció a El Once, a la Universidad de Guadalajara y a sus compañeros por esta gran distinción a su labor.

Tras hablar sobre la complejidad de definir con exactitud qué es cultura, el periodista mexicano expresó que el reto del periodismo cultural es mostrar para qué sirve.

"Si no sabemos qué es, mucho habremos de ganar con saber para qué sirve. ¿Para qué sirve la cultura? Ahí está el desafío para el periodismo cultural. En este intento le entramos los periodistas culturales, fungimos como puente entre la creación y la gente, o mejor dicho, entre lo que las creaciones pueden dar para vivir mejor y la gente".

Foto: José Aurelio Magaña | El Occidental

Al iniciar su intervención parafraseando a Juan Rulfo con Pedro Páramo, no dejó de agradecer a su papá quien, sin entender del todo de ello, le inculcó la importancia de la lectura. También, recordó que en diciembre, de 1989, entró a trabajar en El Once y a pesar de que han pasado 30 años dijo que como el primer día le sigue entusiasmando salir a cubrir las actividades que se identifican como cultura.

"Para mí es un una forma de vida con la firme conciencia de que el contenido de la información que difundo, en el momento menos pensado, le puede cambiar la vida a alguien (...). Quien ejerce el periodismo cultural, palpa, toca, escucha, observa, percibe y luego vamos a contarlo, cada quien a su manera. Qué bien se siente ser periodista cultural. Entenderán el atrevimiento de decir vine a la FIL porque me dijeron que acá andaba mi padre, sin él, sin los libros, sin la lectura, no sucedería lo que me está sucediendo ahora. Gracias a mi padre, a la lectura, a la FIL".

Durante la entrega del reconocimiento los periodistas Javier Solórzano y Adriana Malvido -reconocida con el premio en 2019- destinaron también algunas palabras a su labor periodística y al legado que ha dejado.