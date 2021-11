Militarización de las calles no es silenciosa; estrategia de abrazos no balazos la impulsó

En México no se puede decir que se lleva a cabo una silenciosa militarización de las calles, al contrario, es a todas luces con la presencia de la Guardia Nacional, ejército mexicano y la capacitación de policías municipales o estatales para que cada vez actúen más parecido a las fuerzas armadas, a eso se le llama militarización.

Jorge Luis Chabat Madrid, al participar en el foro denominado “Abrazos, no balazos, la silenciosa militarización de México”, indicó que de “silenciosa no tiene dada de verdad, francamente el fenómeno del incremento de la violencia en los últimos años, las cifras de delitos aumentan constantemente y tan sólo en el primer semestre del 2020 se registraron más de 17 mil homicidios en un clima de desbordada violencia y un preocupante del incremento del poder y capacidad operativa de las organizaciones criminales”.

Dijo que a pesar del discurso presidencial del rechazo a la violencia y de mejor “abrazos y no balazos como política de estado se plantea una paradoja y es que el Gobierno ha optado por la creación de la Guardia Nacional, entonces uno dice que si es una política de abrazos no balazos para qué queremos más miembros de la Guardia Nacional que ha centralizado la política de seguridad pública”.

Además, las fuerzas armadas tienen participación en aduanas, puertos, en el aeropuerto que construyen y eso algunos lo consideran como trazar la ruta de la militarización del país o al menos de la vida civil en México.

Mientras que Daira Arana Aguilar, indicó que a ella no le quedó claro por qué titular la mesa como “la silenciosa militarización, porque no es silenciosa, es algo bastante evidente, pero sobre todo desde una perspectiva muy tradicional sobre la cual se ha tratado la militarización y es que es la participación de las fuerzas armadas en tareas que no les corresponden”.

Pero analizando a fondo sobre este fenómeno se encuentra que no solamente involucra a las fuerzas armadas o que hagan tareas de civiles, sino que “es fenómeno más profundo que involucra el cómo se hacen las cosas, al final no importa quién las hace sino cómo las hace” ya que no es tan silencioso y posiblemente poca atención se le había puesto.

Puso como ejemplo el tipo de capacitación que se le da a los elementos de las policías municipales y “generalmente cuando se habla de militarización es sobre la seguridad pública y nos dicen que la solución para que los militares no hagan esas tareas es fortalecer a las policías” y las estrategias mediante las cuales las quieren fortalecer “están enfocadas para que las policías se parezcan cada vez más los militares para que puedan hacer las tareas que los militares están haciendo”.