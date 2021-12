Muere a los 80 años la escritora Anne Rice, autora de Entrevista con el Vampiro

La escritora estadounidense, Anne Rice, autora del reconocido libro Entrevista con el Vampiro, murió este sábado a la edad de 80 en su casa de Nueva Orleans, anunció su familia a través de redes sociales.

En la publicación realizada por su hijo Christopher se detallan los motivos de su padecimiento.

"A principios de esta noche, mi madre, Anne Rice, falleció debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral", escribió el hijo de la autora, puntualizando además que la noticia los dejó con el corazón roto.

Se señala además que como madre de familia, Rice siempre mostró su apoyo incondicional, pues le enseñó a Christopher el valor de luchar por sus metas.

"Como madre, su apoyo hacia mí fue incondicional: me enseñó a abrazar mis sueños, rechazar el conformismo y desafiar las voces oscuras del miedo y la duda".

Por otro lado, describió la relevancia de la escritura dentro del mundo de la literatura.

"Como escritora, ella me enseñó a desafiar los límites de género y a rendirme a mis pasiones obsesivas".

Según lo señalado por medios locales, la escritora será enterrada, tras una ceremonia privada, en su natal Nueva Orleans.

Su novela ‘Entrevista con el Vampiro’, publicada en 1976, renovó el género del romance. Su relevancia llegó a tal que para 1994 tuvo su adaptación cinematográfica con Tom Cruise y Brad Pitt como sus protagonistas.

Por otro lado, Rice publicó decenas de libros, muchos de ellos con temática erótica y otros más con tintes religiosos; la autora logró vender más de 150 millones de copias de sus publicaciones.