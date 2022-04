Muere Jack Higgins, el "maestro del espionaje"

A través de un comunicado emitido por su editorial, se informó sobre la muerte del autor británico Jack Higgins, quien es recordado por sus novelas de espionaje, además de contar con más de 250 millones de copias vendidas.

Entre 1959 y 2017, Henry Patterson (nombre real del autor), publicó un total de 85 libros, dentro de los que destacan “The Eagle has Landed”: historia de ficción sobre un intento de secuestro del ministro británico Winston Churchill, durante la Segunda Guerra Mundial.

La historia anterior alcanzó tal popularidad que para 1976 se hizo una adaptación cinematográfica con la participación de Robert Duvall, Michael Caine, Donald Sutherland.

“He sido aficionado a Jack Higgins desde que tengo memoria. Su muerte marca el final de una era”, escribió el director ejecutivo de HarperCollins, Charlie Redmayne.

Además de la publicación ya mencionada, dentro de sus éxitos se encuentran las publicaciones Comes The Dark Stranger, Hell is Too Crowded y To Catch a King.

Mientras que su última publicación, The Midnight Bell, de hace cinco años, se posicionó dentro de la lista de los libros más vendidos de Reino Unido, de acuerdo con el diario local The Sunday Times.

El escritor inglés deja cuatro hijos, frutos de su primer matrimonio: Sarah, Ruth, Sean y Hanna, además de su esposa Denise.