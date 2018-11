Muere el escritor Fernando del Paso, ganador del Premio Cervantes

El escritor mexicano Fernando del Paso falleció a los 83 años de edad este miércoles a las 9:06 am en Jalisco, informó la Universidad de Guadalajara.

Es reconocido por sus novelas José Trigo (1966), Palinuro de México (1977) y Noticias del Imperio (1987), consideradas como de los mejores exponentes de la narrativa mexicana del siglo XX.



La directora de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Marisol Schulz, confirmó el fallecimiento del también poeta a través de su cuenta de Twitter.

“Me entero con tremenda tristeza del sensible fallecimiento del gran Fernando del Paso. Todo el universo literario mexicano está de luto. Toda la @FILGuadalajara está de luto. Me uno conmovida a esta pérdida tan sensible que me ha pegado de manera muy directa”, indicó en la red social @Marisolschulz.

Entre sus múltiples reconocimientos, recibió el Premio Xavier Villaurrutia (1966) por "José Trigo", el Premio Xavier Villaurrutia (1966) por "José Trigo", el Premio México de Novela (1975), el Premio Rómulo Gallegos (1982) por "Palinuro de México", el Premio Mazatlán de Literatura (1988) por "Noticias del Imperio", Premio Nacional de Ciencias y Artes de México (1991), el Premio FIL de Literatura (2007) y el Doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara en 2013.

En 2015, de manos del rey Felipe de España recibió el Premio Cervantes y le sería entregada la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz en este año.



Foto: @CANAL44TV

Desde 1992 era director de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, en Guadalajara, Jalisco.

EL DATO

Estaba anunciado para la Feria de Guadalajara de este año, donde presentaría su nuevo libro "La muerte se va a Granada"; leería un texto de Juan José Arreola a tres voces con Fernando del Paso, Orso Arreola y Sara Poot, así como le entregarían la Presea Sor Juana Inés de la Cruz.