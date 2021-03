Muere el poeta polaco Adam Zagajewski, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2017

El poeta, novelista y ensayista polaco Adam Zagajewski ha fallecido este domingo a los 75 años, según ha informado en redes sociales la Fundación Princesa de Asturias.

Fue uno de los más afamados poetas contemporáneos polacos, adscrito a la llamada Generación del 68 o de la Nueva Ola, formada por autores decididos a comprometerse políticamente en sus obras, como Kornhauser, Kipska, Krynicki o Baranczak. En 2017 recibió además el galardón con el premio Princesa de Asturias de las Letras.

➡️Muere el escritor Enrique González Rojo, ganador del Premio Nacional de Poesía en 2002

Arte Vicente Rojo, un flujo entre diseño y pintura

Zagajewski creó dos de los principales lemas de este grupo: Powiedz prawde (Di la verdad) y Mow wprost (Habla claro). Exiliado en Alemania, París y EU sucesivamente, en 2002 regresó a Cracovia.

También fue coeditor de la revista literaria Zeszyty literackie, que se publica en París, y ha sido profesor en la Universidad de Houston y en la de Chicago. En la década de los setenta se unió al grupo de disidentes de Cracovia, 'Teraz' (Ahora). En 1972 publicó su primer poemario, 'Komunikat', al que siguió la novela 'Cieplo zimno' (Caliente y frio). Difundía además sus ideas en la revista clandestina 'Zapis', uno de los principales medios de la oposición democrática polaca.

➡️Lawrence Ferlinghetti, un adiós al último poeta de la Generación Beat

Publicó después 'Sklepy miesne' (Carnicerias) y, perseguido por el régimen comunista, se exilió en Paris en 1982, y publicó la novela 'Cienka kreska' (Trazo) y el poemario 'List. Oda do wielosci' (Letra. Oda a la pluralidad). En su siguiente ensayo, 'Solidarnosc i samotnosc', 1986 (Solidaridad y soledad, 2010), Zagajewski exponía sus tesis sobre el compromiso político de los escritores. En 1988 viajó a EU, donde trabajó como profesor visitante en el 'Creative Writing Program' de la Universidad de Houston. Con el poemario 'Plotno (1990)' evolucionó hacia la contemplación poética, lejos de la combatividad de sus primeras obras.

Algunas obras suyas posteriores son el ensayo 'Dwa miasta', 1991 (Dos ciudades, 2006), los poemarios 'Ziemia ognista' (Tierra de fuego, 2004), 'Trzej aniolowie', 1998 (Tres angeles), 'Pragnienie', 1999 (Deseo, 2005), 'Anteny', 2005 (Antenas, 2007), 'Niewidzialna reka', 2009 (Mano invisible, 2012), calificado como "una maravilla", el libro de memorias 'W cudzym pieknie', 1998 (En la belleza ajena, 2003) y la recopilación de ensayos 'Obrona zarliwosci', 2002 (En defensa del fervor, 2005).

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Lee dos de sus poemas

En la belleza creada por otros

Sólo en la belleza creada

por otros hay consuelo,

en la música de otros y en los poemas de otros.

Sólo otros nos salvan,

aunque la soledad sepa a

opio. Los otros no son el infierno,

si se les ve temprano, con sus

frentes puras, lavadas por sueños.

Por eso me pregunto qué

palabra debería utilizarse, "él" o "tú". Cada "él"

es una traición a un cierto "tú" pero

a cambio el poema de alguien

ofrece la fidelidad de un grave diálogo.

Escribía en la oscuridad

A Ryszard Krynicki

Cuando vivía en Estocolmo, Nelly Sachs

trabajaba por las noches con una luz apagada

para no despertar a su madre enferma.

Escribía en la oscuridad.

La desesperación le dictaba palabras

tan pesadas como colas de cometa.

Escribía en la oscuridad,

en silencio, que sólo interrumpía

el reloj de pared con sus suspiros.

Hasta las letras eran soñolientas,

sus cabezas caían en las hojas.

La oscuridad escribía

tras coger esta mujer ya no joven

como si fuese su pluma.

La noche se compadecía de ella,

sobre la ciudad se erigía

una gris prisión del alba,

la aurora de dedos rosa.

Cuando se dormía ella

los mirlos ya despertaban

y no hubo ninguna pausa

en la tristeza y el canto.