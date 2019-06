Muere la escritora portuguesa, Agustina Bessa-Luís

La escritora portuguesa Agustina Bessa-Luís, galardonada con el Premio Camões y considerada una de las grandes autoras de su país, murió este lunes en su domicilio de Oporto a los 96 años a consecuencia de una enfermedad.



Bessa-Luís, cuyo deceso fue confirmado por su entorno a medios lusos, abandonó la vida pública en 2006 por problemas de salud, aunque su nombre y obra solía ser habitual en charlas literarias, en las que se destacaba su riqueza narrativa.



Nacida el 15 de octubre de 1922, era considerada una de las precursoras de la literatura moderna y contemporánea de su país.



Perteneciente a la corriente neoromántica, se hizo conocida para el gran público luso a raíz de su recopilación de las costumbres del Portugal de los siglos XIX y XX, recogidas en su obra "Sibila" (1954).

Agustina Bessa-Luís (1922-2019). Eu escrevo sempre pic.twitter.com/f9XjuC9vAS — José Couto (@jamcouto) June 4, 2019 "End - what remains is always the happy beginning of something."

Agustina Bessa-Luís



Your extraordinary, vast, legendary and inspirational legacy is immortal!!! Thank you for encouraging us to be rebellious, free and fearless!!! 📚 ❤️#RestInPeace #AgustinaBessaLuís pic.twitter.com/ibrKtu5cdF — Fátima Bravo (@MsFatimaBravo) June 3, 2019



Otros de los títulos destacados de su prolífico trabajo, que incluyen cerca de medio centenar de libros de ficción, cuentos, obras de teatro y biografías, son "Sebastião José" (1981) o "A Muralha" (1957).



En 2004 obtuvo el galardón más importante de la literatura en lengua portuguesa, el Premio Camões, momento cumbre de una serie de reconocimientos que incluyen el Gran Premio de la Asociación Portuguesa de Escritores (1984 y 2002), el Premio Nacional de Novela (1967) y el Premio Unión Latina (1987).