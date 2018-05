Música define psicología de mis personajes: Irvine Welsh, autor de Trainspotting

El escritor y dramaturgo escocés Irvine Welsh comentó que la música es su gran amigo a la hora de definir la psicología de un personaje, por lo que les crea sus propios "playlist".

El autor de "Trainspotting" ofreció la conferencia "Música y literatura del siglo XXI" en la Feria Nacional del Libro de León 2018, en la que platicó de sus procesos de creación.

"Me gusta hacer procesos de manera distinta, mezclarlos, por ejemplo comienzo haciéndolo en casa y luego voy a un café. A veces tomo notas, hago listas, luego llega la música y hago un playlist para un personaje.

"Hay música que no me gusta pero que le queda a determinado personaje, así que comienzo a escucharla, es como si me convirtiera en esa persona que estoy creando. Y es que en el mundo que estás creando, lo más importante son los personajes", destacó.

Otro de los puntos fundamentales para definir bien la personalidad de cada uno es la "vida sexual, pienso mucho en eso, es como la matriz a la hora de armarlos y darles vida, eso y el 'playlist' que hago para cada uno en el que incluyo mucha música de estados de ánimo".

Eso es algo que la gente desconoce, toda vez que la música lo ayuda a él, pero "no necesariamente es la interfase con el público o lo que verás en las películas".

Welsh sobre las series

Al preguntarle sobre las series que le gusta ver, Welsh fue claro: "Deben ser emocionantes, los géneros no me interesan mucho, deben ser tipo novelas, donde te permiten entrar a la profundidad psicológica de los personajes.

|"Muchas series son puro género, de crimen o suspenso, no te hablan de los personajes, sino de género", dijo antes de destacar algunas de sus favoritas como "Los Soprano" y "Six feet under".

"Esas son algunas de las series maravillosas de HBO. Se basan mucho en el personaje y en término de la historia, no importa tanto qué sucede, lo que impera es el desarrollo del personaje a lo largo del tiempo".

Lo mismo sucede con los libros.

"No me gustan los libros de fantasía, esos en los que el protagonista que es muy tímido, de repente deja de serlo y se convierten en expertos de kung fu y al final es quien persigue a los matones. Para que sea interesante debe tener una consistencia".

