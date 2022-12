Ojalá que el sistema democrático resista embates autoritarios del poder: José Woldenberg

En México se considera que se vivió una transición democrática entre 1977 y 1997, pues no solo cobró mayor presencia el sistema de partidos, sino que hubo elecciones más competitivas, sin embargo, pese a lo logrado quienes hoy gobiernan, y llegaron al poder gracias a los cambios instaurados por esta transición, son los mismos que tratan de destruir las instituciones que han hecho todo esto posible.

Así lo consideró el escritor, político y académico José Woldenberg, al presentar este jueves su libro 'La democracia en tinieblas', en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, el cual por cierto es la conclusión de una trilogía nacida de la preocupación del autor por el estado de la democracia en el país. Los otros dos libros que conforman la triada son 'En defensa de la democracia' (2019) y 'Contra el autoritarismo' (2021).

Te puede interesar: La iniciativa de reforma electoral, es la peor propuesta hecha por el Presidente: José Woldenberg

Durante la charla mencionó que todo este sistema democrático no logró ser valorado por un importante número de personas debido a varios factores combinados, y es que, expresó, si bien había más libertades, lo cierto es que el poco crecimiento de la economía, las grandes desigualdades, los hechos de corrupción y la violencia generalizada suscitaron un desencanto que dio paso a la llegada y victoria legal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hoy quién más se ha beneficiado de ese cambio político de nuestro país, es quien está hoy impulsando la destrucción de muchas de las instituciones que lo hacen posible. ¿Quiénes son los mayores beneficiados de este arreglo institucional? Sin duda alguna el presidente y su partido que hoy gobiernan al país. Y llama la atención que esas reglas y esas instituciones con las cuales llegaron al gobierno, insisto de manera legal y legítima, hoy sean agredidas".

Expresó que la democracia no solo se trata de elecciones, sino de un poder regulado, fragmentado y vigilado, al cual el ciudadano puede confrontar por vías judiciales, y aunque eso al gobierno no le guste, añadió, existe una pluralidad de voces para hacer frente.

Política Quienes estaremos marchando somos más que el partido del Presidente: Creel

"Yo esperaría que mucho de lo construido en las últimas décadas sea capaz de resistir los embates autoritarios que hoy se dan desde el poder", concluyó.

Ciro Murayama, que estuvo en la presentación, reconoció el trabajo hecho por Woldenberg pues en este, como en los otros dos libros relacionados, se ha plasmado la preocupación por la democracia mexicana y lo que esta no ha sabido garantizar. Dijo que no solo muestra, con pruebas, los múltiples atentados a la democracia en este país (como la reforma electoral o la descalificación de la sociedad civil), sino que da elementos para manifestar que no todo está perdido.

Nota publicada originalmente en El Occidental