Otorgan Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2020 a Lídia Jorge

Este sábado la escritora portuguesa, Lídia Jorge, fue galardonada con el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2020 por su obra "A Costa dos Murmúrios", la cual fue considerada por el jurado, además de novelística, como "poética, ensayística y teatral".

Anna Caballé, miembro del jurado, detalló que decidieron conceder este premio a la portuguesa debido a la altura literaria con la que su novela retrata el modo en que los seres individuales se enfrentan a los grandes acontecimientos de la historia.

"A Costa dos Murmúrios", fue publicada e 1988 y escrita mientras Lídia Jorge se encontraba en Angola y Mozambique durante las guerras de independencia colonial.

Con un mensaje pregrabado desde Lisboa, la escritora Lídia Jorge agradeció a la FIL el galardón por su obra "A Costa dos Murmúrios".

Con la narración de una historia con la que asegura, "me enseñó lo esencial sobre la capacidad de transfiguración que caracteriza a la especie humana", la portuguesa celebró este reconocimiento.

Además, destacó que esta es la cuarta ocasión en 30 años que se elogió a la lengua portuguesa en este premio y ahora "en el destinatario de esa carta estaba escrito mi nombre", recordó.

"La literatura es una carta que enviamos a la lejanía. Lejos en el tiempo, lejos en el espacio. A veces la literatura llega a su destino, a veces recibimos noticias de regreso".

FIL Guadalajara, "una feria abierta a la crítica"

“Cuando alguien critica la FIL no hay que enojarse ni desilusionarse, sino enfilarse y así la FIL se defendió solita, y así enfilados todos la defendieron, ustedes”, lanzó Ricardo Villanueva, Rector de la Universidad de Guadalajara, al inaugurar la 34 Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara) en una ceremonia híbrida que abre un abanico de más de 300 actividades literarias transmitidas de hoy y hasta el 6 de diciembre en línea.

Así Villanueva respondió a la crítica que en días previos hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a la FIL, quien dijo que en las últimas ediciones este encuentro librero sólo se realizaba para juzgar su gobierno, y con ello cuestionó el merecimiento del Premio Princesa de Asturias 2020 que recibió la feria este año.

“Viva la discrepancia porque es lo mejor para servir, viva la discrepancia, el espíritu de la universidad, y la FIL es una feria de la universalidad. Desde aquí y a minutos de comenzar esta edición que ha mostrado que la cultura es indispensable, refrendamos nuestra esperanza de que en verdad se logre una transformación como lo desea y merece nuestro país”, añadió en su turno Raúl Padilla, presidente de la FIL Guadalajara, quien dedicó esta edición a la memoria de las víctimas mortales del Covid-19 y en reconocimiento al personal de salud que ha hecho frente a la pandemia.

“La pandemia no solo ha mostrado los riesgos de alterar los ecosistemas de salud, lo vulnerable que son las sociedades desiguales, el débil control democrático de las decisiones públicas y la facilidad con que se pueden romper arreglos institucionales. En ella la crisis de la educación, la ciencia y la cultural empeoró con el Covid-19, y ya iba a la baja el presupuesto en México en estos rubros. No será fácil recuperara el nivel previo de ingreso público y una preocupación es que no sea temporal”, añadió Padilla.

En una ceremonia transmitida por redes sociales y canales de televisión pública, así arrancó la feria considerada la más importante en lengua española en Latinoamérica.

De hoy y hasta el 6 de diciembre, 300 escritores de 38 países estarán conectados a través de la red para celebrar la palabra escrita. La programación se integra por más de 300 actividades con la participación de mil 45 editoriales. A través de las redes sociales y el canal de YouTube de la FIL Guadalajara, se transmitirán entregas de premios, presentaciones de libros, conciertos, homenajes, lecturas y encuentros con autores que por primera vez llegarán a la casa del lector gratis.