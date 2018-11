Premian a escritores por su impacto mundial

El Premio Internacional de Literatura, Escritores del mañana 2018 se realizó en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, donde se galardonaron a quienes con su "pluma", han alcanzado las mayores ventas a nivel nacional y mundial, como Kevin J. Anderson, autor de textos que dieron origen a la saga fílmica Star Wars, Orson Scott, (El Juego de Ender), Claudia Marcucetti, Carlos Cuauhtémoc Sánchez y a Guillermo Arriaga, entre otros.



Este reconocimiento se dio a los escritores que tienen un impacto para la sociedad a través de la literatura y a los nuevos literatos que han generado interés en el público, se destacó durante el evento que tuvo como invitada de honor a la escritora Elena Poniatowska, quien previo a la ceremonia oficial, junto con los autores norteamericanos y Julio Patán, otro de los galardonados, hablaron del oficio literario y del activismo que un autor puede tener a través de la escritura.

“Si me considero activista, periodista, abuela de diez nietos, creo que en un país como México, no participar en la vida de esta nación es como ser una avestruz, porque la realidad te jala por la fuerza, porque el país es pobre, tiene ignorancia y tú lo amas y quieres que todo eso se acabe”, dijo Poniatowska a quien se le preguntó si en algún punto de su trayectoria literaria pensó en escribir algo futurista, “en este mundo estamos de paso y todos somos ciencia ficción, que es lo que vivo todos los días”.

Por su parte, el escritor y periodista Julio Patán habló sobre qué significa para un autor que su trabajo sea distinguido: "Los premios son algo que no debes esperar, pero si disfrutar mucho. Provocan las mayores alegrías, es una de las formas más directas y emocionantes de saber que lo que escribes llegó a ojos y manos felices".

En su oportunidad, Kevin J. Anderson explicó que ha representado para él estar en una de las sagas más exitosas de la pantalla grande como escritor: "Tenía 12 años cuando ví por primera vez Star wars y me enamoré de ella y cuando fui un profesional de la escritura me sorprendió cuando me pidieron que hiciera una secuela. Tengo 54 historias y 14 libros que he hecho con mi esposa a lo largo de mi carrera y desde hace 15 años que ya no estoy en el proyecto, por lo que me convertí de nuevo en fan de Star wars".

Al interrogarle sobre cómo fue su colaboración con George Lucas, J. Anderson expresó "cuando comencé a escribir eran mis ideas las que debían ser aprobadas y se basaban en lo que yo ya había visto previamente y me reuní con él varias veces pero no trabajamos a la par". Asimismo, Orson Scott Card habló de lo que significa escribir ciencia ficción para la pantalla, donde no todas las películas llevan un mensaje y una que a su consideración es la mejor del género es Arrival (La llegada). Entre los premiados también figuraban en la lista, Alberto Chimal, Juan Villoro, Valeria Levy, por mencionar algunos.