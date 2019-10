Nobel de Literatura quiere recuperar su prestigio otorgando dos premios

La Academia Sueca, que tuvo que aplazar el Premio Nobel de Literatura de 2018 por un escándalo sexual en plena era del #MeToo, otorgará este jueves dos galardones para tratar de recuperar su prestigio.

El escándalo reveló los secretos que ocurrían en el interior de una institución carcomida por las intrigas y las prebendas, destruyendo la fama de una nación luterana construida sobre los valores de la transparencia, la honradez y la igualdad.

Tras la intervención del rey, las renuncias en cadena, una reforma de los estatutos y los violentos ataques de la prensa, los guardianes del templo aspiran a hablar solo de literatura.

Why are recipients of a Nobel Prize called Nobel Laureates? The word "laureate" derived from ancient Greece and refers to being signified by the laurel wreath.



The 2019 Nobel Laureates will be revealed next week, starting tomorrow 7 October with the Medicine Laureate(s)! pic.twitter.com/4F6loZinhn — The Nobel Prize (@NobelPrize) 6 de octubre de 2019

Los favoritos…

Como cada año desde 1901, los pronósticos apuntan a una multitud de nombres, aunque la academia guarda el secreto de la votación de sus 18 miembros hasta el último momento.

En las apuestas suenan la escritora francesa de la isla de Guadalupe, Maryse Condé; el autor keniano Ngugi Wa Thiong'o y la poetisa canadiense Anne Carson.

Foto: Especial

La Academia Sueca, creada en 1786 fundada en el modelo de la antigua Academia Francesa, tuvo que aplazar un año el anuncio del Nobel de Literatura 2018, algo sin precedentes desde hacía 70 años.

Los críticos predicen nombres consensuales, entre ellos al menos una mujer, tal vez la china Can Xue, la rusa Lyudmila Ulitskaya, la estadounidense Joyce Carol Oates, o la polaca Olga Tokarczuk.

Foto: Especial

El Premio de Nobel de Literatura ha sido otorgado a solo 14 mujeres frente a un centenar de hombres desde la creación de su creación, en 1901.

Entre los autores masculinos, destacan en los pronósticos el poeta y novelista rumano Mircea Cartarescu, el japonés Haruki Murakami o el checo Milan Kundera, nacionalizado francés.

Haruki Murakami / Foto: Reuters

El escándalo

La institución no consiguió ponerse de acuerdo en cómo gestionar las revelaciones de agresiones sexuales de un francés, Jean-Claude Arnault, influyente personalidad de la escena cultural sueca.

Casado con una académica, Arnault recibía generosos subsidios de la academia, se vanagloriaba de ser "el miembro 19" y, según testigos, revelaba el nombre de los futuros laureados a sus amigos.

Los académicos se enfrentaron encarnizadamente sobre la manera de cómo afrontar la crisis, causando renuncias sucesivas, entre ellas la de la secretaria permanente Sara Danius.

Jean-Claude Arnault fue condenado por su parte a dos años y medio de cárcel por violación.

Foto: AFP

Para Svante Weyler, escritor y ex editor, la Academia Sueca y el premio pueden recuperar su prestigio, "pero solo con una selección muy acertada de los laureados".

En 2016, la elección del músico estadounidense Bob Dylan también causó fuertes críticas en el mundo de las letras.

Otro caso es cuando el ganador no acepta un premio a sus ojos desvalorizado, como ocurrió en 1964 con Jean-Paul Sartre.