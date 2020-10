Sara Sefchovich presenta su más reciente novela Demasiado odio

Después de tres décadas de que Beatriz, protagonista de la novela Demasiado amor, cautivó a los lectores, vuelve en el relato Demasiado odio (Océano) la autora Sara Sefchovich aseguró que éste es una narración hecha desde el personaje central para describir el México, y el mundo, presente inmerso en el odio que germina en violencia y otras expresiones de maldad.

“La historia de amor ya no es la que conocimos, el país ya no es el que conocimos, el mundo no es el que nos hablaban hace años, todo lo que va sucediendo en la novela cambia tras 25 años de distancia en el relato, y lo que muestro es cómo se puede vivir ese mundo y qué peripecias podemos tener”, describió la novelista en la presentación virtual del libro en el marco de la XX Feria del Libro del Zócalo.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Al asegurar que el relato es independiente de la novela anterior, la autora detalló que la protagonista, Beatriz, viaja con Alfonso, un hombre joven que conoce en Apatzingán, por los cuatro continentes. En esa travesía, el vértigo de la violencia se hace presente en formas tan descarnadas como reales que, a la vez, plantean cuestionamientos sobre la violencia, la deshumanización, el crimen, la violación de los derechos humanos y otros conflictos sociales.

Sefchovich, traductora, narradora e investigadora, insistió que si bien se puede hacer un rastreó de conflictos sociales que se enuncian en la novela a manera de crítica, sustentados en cinco años de investigación, no busca presentar un libro documental o de teoría social, sino un relato que fluya e invite a la reflexión personal.

La también autora de ¡Atrévete! Propuesta hereje contra la violencia en México confesó que el mayor reto de la novela fue el uso del lenguaje cotidiano. Su principal objetivo era hablar como la gente común no solo en México sino en otros países. “Hice un gran esfuerzo de que el lenguaje parezca sencillo y fluya, y hago una reflexión en la escritura sobre el lenguaje al decir que en esos viajes por México que están relatados, y en esos viajes por el mundo donde el español no es el mismo, había que reflexión de nuestro lenguaje”, añadió.





















Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer