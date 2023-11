Sergio Arau revive sus años como monero con La Netafísica

Guadalajara, Jalisco.-A parte de ser rockero, fundador de la mítica banda Botellita de Jerez y un artista multidisciplinario, Sergio Arau también es dibujante de caricaturas y tiras cómicas. Sus trazos en su momento se publicaron en revistas Unomásuno y La Garrapata, que dirigía Eduardo del Río “Rius”.

Sin embargo, los accidentes de la vida y un sinnúmero de proyectos lo alejaron del camino de la “monería”, el cual ha vuelto a andar con la publicación de su nuevo libro La Netafísica (Sexto Piso, 2023), una compilación de sus dibujos más divertidos realizados entre 1979 y 1981.

“Cuando uno hace caricaturas no piensa que vayan a durar más que el día en que las estás haciendo. Jamás se me ocurrió que 45 años después estas seguirían entendiéndose. Fue como una intuición, hacerlas sin cuestionarse a fondo, porque a mí lo que me interesaba era dejar plasmada una historia, su idea y sanseacabó”, dijo Sergio Arau, durante la presentación de esta nueva publicación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023.

De los trazos a las notas musicales

En compañía de sus amigos y, alguna vez colegas, en las publicaciones periódicas, José Ignacio Solorzano “Jis” y Trino Camacho —colaborador de esta casa editorial— Arau rememoró sus años como caricaturista y se justificó por haber dejado de publicar sus “monos”.

“La verdad es que tenía muchas ganas de regresar a la música (porque había dejado de tocar tras la represión estudiantil de 1968) y tenía una presión gigantesca, porque se me juntaban muchas cosas al mismo tiempo. Así que me fui retirando de la caricatura y me clavé más en la música e hice Botellita de Jerez, que me llevó un rato. Fue todo un proceso en el que conocí primero a Armando Vega-Gil y el me llevó a “El Mastuerzo”.

“Pero vale la pena comentar que sigo dibujando, garabateando todos los días. Tengo un chorro de cuadernos donde hago mis cochinadas. Y la verdad es que varias veces pensé en regresar, porque sabía que necesitaban ilustradores, pero no encontré nada”, relató Arau, quien también recordó que su último trabajo como ilustrador fue para los libros de texto gratuito, cerca de 1983, donde dio imagen a historias como “La rata planchadora”.

Arau El Máximo

Trino relató que mientras iba en la preparatoria, él veía los dibujos de Arau y que una vez, guardó uno que fue publicado tras el asesinato de John Lennon, porque “fue como ver a alguien que sabía representar exactamente lo que sentíamos todos en ese momento”.

“Al principio para nosotros salir en las mismas páginas donde salía Arau era lo máximo. Yo quise seguir la carrera de monero gracias a los monos de Sergio, a que realmente él y Manuel Ahumada eran los máximos representantes de lo que yo quería hacer: no quiero un compromiso con hacer una obra para la historia, sino algo más onírico”, dijo Trino.

El mismo monero habló sobre la vida polifacética de Arau, a quien calificó como “el hombre orquesta”, porque “todo lo que hace lo hace a fondo y lo hace bien”, desde músico hasta “candidato de presidente”. A lo que Arau contestó “Alguna vez alguien se me acercó y me dijo tú eres como renacentista y yo le dije, ‘No, lo que tengo es deficiencia de atención’”.

Sobre la fuente de su ingenio, por la que le preguntó un asistente, Arau dijo, que ser artista no es para genios super dotados, sino un trabajo de observación. “Es un ejercicio constante. Pero confieso que me importa mucho la originalidad, entiendo que no se puede crear nada de la nada, pero sí se puede combinar, es como en la música que de sólo 12 notas puedes hacer siempre una música diferente”, finalizó.

Durante la presentación, Arau adelantó que está preparando dos proyectos que verán próximamente la luz, uno es una producción documental sobre la historia del Bar Rockotitlán, que fundó con su hermano Fernando Arau, un espacio para los grupos de rock de la década de las décadas de los ochenta y noventa; así como una exposición itinerante que estará muy cerca de donde se realiza el encuentro de arte Zona Maco, que se llamará Zona Naco.