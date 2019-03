Somos populistas y populacheros: Taibo

Con su nombramiento legal como director del Fondo de Cultural Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II ofreció un balance de los 62 días de su gestión en la institución que anteriormente “no tenía espíritu popular” y que "era como un rey desnudo" la cual en esa nueva gestión, prescinde de gastos superfluos, como su participación como Asociación Civil en el Premio de Literatura en Lenguas Romances de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, (FIL).

El escritor se reunió con los medios de comunicación para hablar de los distintos temas de su controvertida labor en la editorial, entre ellos que no formará parte este año de dicho galardón por “porque reducimos los gastos de manera importante. Apoyamos el fomento a la lectura y la presencia de autores (en la FIL), pero disminuimos los costos. Desapareció el coctel y la publicidad".

Al referirle que la decisión de no estar en el Premio FIL -la cual la anunció a los interesados el pasado 2 de marzo-, produciría polémica y si se encuentra listo para enfrentarla, el escritor respondió con tono sereno: "No estamos preparados pero no importa, no la vamos a echar. Revisamos la participación del Fondo en las ferias de este país", agregó que millones se destinaban a acciones paralelas en Guadalajara y también englobó en ese paquete de gastos a los festivales de libros de Oaxaca y Yucatán.

Expresó Taibo que "la conversación con los compañeros de la FIL de Guadalajara fue amable y ahí, en lugar de cinco puntos de exhibición tendrá tres, para Educal, el Fondo y DG y la parte de literatura infantil, entre otros. Precisó que la institución a su cargo no formará parte de la fiesta del Premio FIL, porque "las editoriales no dan cocteles" y señaló que este galardón estaba "empaquetado en una cosa que se llama patrocinio de oro y nosotros tenemos que resolver por nuestra cuenta el hospedaje de los autores y respecto si va a ver repercusiones, donde quiera que ponemos la mano existe. El Fondo de Cultura Económica genera debate".

En ese tenor de reducir costos en el FCE, Taibo dijo que la colección de incunables del Fondo, es decir todo libro impreso durante siglos pasados, los van a "bajar de la cuna" y en ese sentido "no tenemos la capacidad de producir libros de lujo o table books. Tendremos que trabajar con otras instituciones, curiosamente si vamos a hacer publicaciones de arte en ediciones baratas ya en pacto con el Palacio de Bellas Artes para hacer el catálogo sobre la nueva exposición de Zapata, con una edición de tres tomitos, somos populistas, ni modo, populistas y populacheros", expresó el autor de Sintiendo que en el campo de batalla.

Por otro lado, el escritor, quien declaró que si habrá remate de libros este año, pero no en el Auditorio Nacional, se refirió a las cuestiones administrativas y laborales de esta editorial. Precisó que hizo esa reunión con los medios en la librería Rosario Castellanos de la colonia Condesa, antes de que se hiciera la primera etapa de gestión al Órgano Mayor del Fondo de Cultura Económica y en el recuento de los 62 días de su entrada a esa editoral, la encontró "como ese cuento del rey desnudo que todos lo ven y él no se daba cuenta. era una empresa con un catálogo impresionante, construido a lo largo de muchos años. Con una pasmosa ineficiencia”.

Entre otros temas,,Taibo habló de los derechos de autor de escritores como Octavio Paz, los cuales aún no hay herederos que los reclamen y entre las acciones que esta implementando en el FCE que anteriormente no existían, se encuentran dar adelantos financieros a los escritores mexicanos y extranjeros por sus obras, También el de implementar donaciones, porque de acuerdo a los lineamientos del Fondo estas no existían.

Porque la política de Paco Ignacio Taibo II, es no destruir ningún libro, así se trate del que hizo Vicente Fox y continuar con la política de venderlos en las sucursales del Fondo a bajo precio, así la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), haya protestado contra esta medida que puede perjudicar económicamente a otras editoriales.

"Los descuentos siempre han existido en todas las librerías y la venta de saldos", mencionó el director de Fondo quien respecto a los precios bajos de las publicaciones, dio a conocer que saldrán más ejemplares de la colección Vientos del Pueblo y en su intención de hacer llegar los libros a todos lados, participará en el proyecto cultural de las Islas Marías, donde hará programas de fomento a la lectura infantil y en el Complejo Cultural de los Pinos ya circulan los Librobuses.