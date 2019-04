Soy feminista pero me duele mucho el suicidio de Vega Gil: Poniatowska

La escritora mexicana Elena Poniatowska relacionó este miércoles el movimiento #Metoo con la muerte del músico Armando Vega Gil y advirtió que el fenómeno "se pasa de tueste" (es excesivo).

En Twitter, la autora señaló que acusaciones de acoso sexual "a tontas y locas pueden lastimar el buen nombre de un hombre perfectamente honesto", refiriéndose al bajista de la agrupación Botellita de Jerez, quien se suicidó este lunes a raíz de una denuncia en su contra.

En su publicación explicó que, aunque ella es feminista, le duele el suicidio de Vega, relacionado con una denuncia anónima de un supuesto acoso sexual del bajista a una niña de 13 años.

La escritora citó también en uno de sus tuits a la feminista Marta Lamas, quien dijo, tiene razón "al decir que nos equivocamos al dar cabida a denuncias anónimas" y aseguró que el movimiento #Metoo ha llegado demasiado lejos "y se pasa de tueste" (es excesivo).

Aseguró que la acusación que provocó el suicidio de Vega Gil es falsa y citó al músico, quien había manifestado que era correcto que "las mujeres alcen la voz para hacer que nuestro mundo podrido cambie".

El tema del acoso sexual a mujeres mexicanas ha llegado también al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien por la mañana se pronunció al respecto y llamó a "no ocultar nada".

"Es un buen tema a tratar (...) es delicado, pero no podemos ocultar nada, hay que ventilar todo", aseveró el mandatario.

La primavera del #MeToo mexicano

El movimiento #Metoo apareció con fuerza en el país a mediados de marzo luego de que mujeres trabajadoras del mundo de la música, la literatura y el periodismo denunciaran casos de abuso por parte de los hombres.

Desde el pasado 21 de marzo, la comunicadora Ana Ge denunció a través de su cuenta de Twitter que "un hombre poderoso del círculo literario", a quien después identificó como Herson Barona, había manipulado, embarazado y abandonado a más de 10 mujeres.

Fue a partir de esta acusación que en dicha red social muchas mujeres se animaron a denunciar diversos casos, utilizando el #MeToo que surgió a finales de 2017 en Estados Unidos para denunciar acoso y abusos sexuales del productor de Hollywood Harvey Weinstein.

Las denuncias impactaron en el mundo cultural y llevaron al suicidio del bajista de la banda mexicana Botellita de Jerez,Armando Vega Gil quien además era escritor de libros juveniles e infantiles.